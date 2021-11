Meniju par prezidentu! Bokseris Pakjao gatavs mūža nopietnākajai cīņai

Piecus no sešiem senatora krēslā pavadītajiem gadiem Pakjao bija dedzīgs prezidenta Rodrigo Dutertes atbalstītājs. Tieši ar valsts vadoņa svētību viņš bija spēris savus pirmos soļus politiskajā vidē, kas gan Filipīnās ir tikai loģiski, jo bez Dutertes akcepta šajās Āzijas salās principā nenotiek itin nekas. Tomēr Pakjao simpatizēja viņa rīcība, jo īpaši tā, kas bija saistīta ar valsts atbrīvošanu no narkotiku karteļiem un tirgoņiem. Tiesa gan, tam bija milzīga ēnas puse, jo šajā "tīrīšanā" dzīvību zaudēja tūkstošiem filipīniešu – lielākā daļa no sabiedrības nabadzīgās daļas.

Šķietami līdzīgie uzskati bija galvenais nosacījums, kāpēc Duterte pilnībā atbalstīja Pakjao virzīšanos par savu sekotāju. Taču milzīgas pārmaiņas notika šīgada jūnijā. Kā to nodēvēja daži līdzgaitnieki, bokseris piedzīvoja neticamas pārvērtības, sākot distancēties no sava drauga un prezidenta vienā personā. Ja iepriekš abi skandēja līdzīgus saukļus un bija gluži nešķirami, tagad situācija pēkšņi mainījās. Pakjao skaļi un publiski pateica to, ko Filipīnās zināja visi.