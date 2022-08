‘MVPersonība’: Agnis Čavars par apdzisušo dzirksti, čempionu prēmijām, ‘aptaisīšanos’ ēdināšanas biznesā

Apritējis gads kopš Latvijas sports kļuva par četriem olimpiskajiem čempioniem bagātāks. 3x3 basketbola izlases kapteinis jeb vienkārši Fāterītis Agnis Čavars neslēpj, ka vēl šajā sezonā jātiek skaidrībā par to, vai šādā sastāvā komanda joprojām gatava sasniegt pašus augstākos mērķus. Sarunas laikā ar Agni runājām ne tikai par viņa iespēto 3x3 un klasiskajā basketbolā, bet pašķetinājām arī viņa personību – pašpuiku no Ķekavas, kuram ļoti patīk visādi “vadiņi” un kuram ir ļoti svarīgi kontrolēt to, kas vistiešākajā veidā skar viņa ikdienas dzīvi.