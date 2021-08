'Nevaru iedomāties, kā būtu, ja es redzētu ar abām acīm...' Cīņas sportā unikālais Kalvis Kalniņš

Tuvojoties "Bukrey Fit" sporta zālei Vecajā Buļļu ielā Iļģuciemā, pa atvērtajiem logiem jau no laba attāluma saklausāmi kaujinieciski izsaucieni. Tā nav nekāda izrādīšanās – olimpiskajā karatē, kur pilna kontakta cīņa nav atļauta, tehniskajam izpildījumam un to pavadošajiem skaņas efektiem ir būtiska loma. Ceturtdien Tokijas olimpiskajās spēlēs slavenajā "Nippon Budokan" arēnā svara kategorijā līdz 67 kilogramiem cīņas aizvadīs arī vienīgais Latvijas pārstāvis Kalvis Kalniņš. Puisis, kuram pat iedzimtas redzes problēmas nav liegušas kļūt par vienu no labākajiem sava sporta veida pārstāvjiem pasaulē.