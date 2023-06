'Pie viena galda ar mēru un rajona puišiem.' Maiami 'Heat' dvēsele pēdējā titula medībās

Maiami "Heat" iekļūšana NBA finālā ir, tā sauktais, pelnrušķītes stāsts visā krāšņumā. Uz superzvaigžņu egocentriskās popkultūras fona tas izceļas gan no katra atsevišķa spēlētāja, gan no komandas perspektīvas. Viens no anderdogiem, kas veidojis "Heat" atšķirīgo kultūru cauri dažādiem laikiem pēdējo 20 gadu laikā, ir Judoniss Haslems. Pēdējo septiņu sezonu laikā viņš aizvadījis tikai 65 regulārā turnīra spēles. Izslēgšanas spēlēs Haslems pirmoreiz septiņu gadu laikā laukumā devās šīgada 23. aprīlī. Rodas loģisks jautājums – kāpēc Maiami ir vajadzīgs 42 gadus vecs veterāns, kurš septiņu gadu laikā play-off nospēlējis divarpus minūtes? Taču šādu jautājumu neviens jau sen vairs neuzdod.