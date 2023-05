Armands Puče: Hokejs, pavasaris un... kūka*

Kopš viss turnīrs ir sadalīts divās grupās pa astoņām komandām, tādiem kā Latvijai, Vācijai, Slovākijai, Šveicei vai Dānijai, arī Norvēģijai vai Francijai, nav vispār nekādu bažu par tā saukto izkrišanu no elites divīzijas. Tātad – spēlēts jau no paša sākuma tiek, lai nokļūtu grupas labāko četrniekā, kas garantē vietu ceturtdaļfinālā. Tā kā grupu turnīrā vismaz abas Ziemeļamerikas komandas tikai iespēlējas – tās ir viņu pārbaudes spēles – tad ik pa laikam tam vidējam līmenim ir iespēja kaut ko aizķert. Kā tas pirms diviem gadiem notika Rīgā, kad latvieši pirmajā spēlē vinnēja nākamos pasaules čempionus, bet paši tā arī no grupas ārā netika – proti, netika starp grupas labākajām četrām izlasēm.

Tagad sportiskajā ziņā ir vēl viena priekšrocība tam vidējam posmam – kopš krievi karo, Krievijas un Baltkrievijas izlases nepiedalās pasaules čempionātā. Tātad, nav vismaz viena komanda, kas stabili varētu tikt galā ar jebkuru no tā sauktā zemā vai vidējā gala – nav Krievijas. Bet balkrievu prombūtne ir ievērojama tik daudz, ka viņi parasti ir uz svaru kausiem starp 9. un 12. vietu. Tātad – Latvijai par vienu tiešo konkurenti mazāk. Tā kā turnīrs tiek izspēlēts nepilnās divās nedēļās, tad saprotams – šādā nogrieznī ir daudz lielākas izredzes kādu pārsteigt, nekā stāstā par sezonu. Te atkal Latvijai piešķiļas lielā sajūta par gaidāmajām lielajām medībām. Te rodas tas skaistais mīts, ka mēs patiesībā hokejā esam baigi labie. Esam. Tikai labums veidojas nevis no mūsu kvalitātes, kas ir stabili vidēja temperatūra, bet – no pasaules čempionāta uzbūves koncepcijas un lielo hokeja valstu iekšējās virtuves, no viņu dabiskā iespringuma.

