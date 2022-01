Armands Puče: Kā pietrūkst Briedim un Džokovičam

Mairis beidzot ir sapratis, pēc kādiem noteikumiem jāspēlē boksa ringā. Jā, tas maksāja tetovējumu uz ciskas un kaut kādu rezonansi, ko pats bokseris uztver kā zīmi – ka viņu pamanīja... Bet, tas laikam ir to vērts! Trīsdesmit septiņos gados saprast, ka profesionālais bokss nav nekas cits kā parasta izklaide, izrāde ar šova elementiem, plus – obligāto svēršanos... Profesionālā boksa vide ir pārsātināta ar rangiem un jostām, jo pie galda ir noteikts vietu skaits, kur visi savu iespēju robežās vārās, vai vismaz to vēlas izdarīt. Bet atnākt šeit ar pretenziju, ka tu esi labākais un, tāpēc esi pelnījis cīņu ar otru labāko – nu, neesam naivi, tas nav noticis nevienos laikos. Jo visa pamatā ir nauda, ko menedžeris no tava stāstiņa var izcelt. Nu, lūk – un tagad mēs esam nonākuši pie Maira Brieža dīvainās blaknes – pie kāda amerikāņu influencera vai ietekmeļa, kuru mūsu varonis vēlas par katru cenu uzrunāt.

Pirmā labā lieta, kas raksturo šīs vienvirziena attiecības – Mairis ir sācis komunicēt angļu valodā, un pat ja frāzes, ko viņš velta Džeikam Polam, ir tikušas tikai automātiski iekaltas, tas noteikti bijis labs galvas treniņš. Otrs –