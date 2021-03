Armands Puče: Kad pāršķirstām ekseļa tabulu...

Jāskaita ir nauda, jo Latvijai šis pasākums izmaksās daudzus miljonus. Publiskajā telpā gan ir smalki ietamborēts naivais stāsts par miljoniem no Starptautiskās hokeja federācijas. Ka no Šveices drīz ripos vagoni ar čunguru, un vispār – kā var atteikties no tādas iespējas, ja tev bāžas virsū ar naudu un tu neņem! Varbūt kādu dienu tas arī notiks, varbūt kāds arī kaut kam, kaut kur un kaut ko arī pārskaitīs, taču mēs šo naudu pagaidām nevaram ieskaitīt kopējā bilancē, jo tās nekur nav. Bet ir Latvijas nauda, kas ripo kā akmens no kalna – uz Latvijas hokeja federācijas (LHF) pusi. Norobežojoties no LHF cilvēku godīguma principiem, paliksim tajos ratos, kur vienkārši var apskatīt vai pārlūkot notikušo faktu.

Kad Latvijas valdība nolēma pārskaitīt Latvijas hokeja federācijai – no neparedzēto līdzekļu fonda – trīs miljonus, 609 tūkstošus un septiņus simtus un 36 eiro, apmulsu – cik precīzi rēķinājuši. Tātad – zina, kapēc tieši tik un ne centa vairāk. Taču tad pāršķirstīju rupjo ekseļa tabulu un piesējos uzreiz trīs iedaļām.

Pirmā ir tehniski nevainīga: 75 000 eiro jāpārskaita "Infront Sports&Media" par konsultācijām.