Armands Puče: 'Koronas' hokejs. Motivējoša krāpšana un neinteresanti bērni

Valstī ir kārtība un ikviens ministrijas ierēdnis ar lielu sajūsmu jums izstāstīs, ko nevar, ko nedrīkst, kas nav atļauts un kas kategoriski aizliegts. Ar epidemiologiem nestrīdas, kas kopumā norāda uz sabiedrības saprātu. Bet – ar epidemiologiem var un vajag sarunāties, kas arī pasvītro tās pašas sabiedrības viedo dabu. Jautājums – vai kāds to dara un, ja dara, kāpēc, piemēram, jaunatnes hokeja gadījumā tas viss atgādina paslēpes. Lielie slēpjas no atbildības, no spējas pieņemt tādus lēmumus, kas būtu nevis izņēmumi, bet gan – loģiski.

Man likās, ka Latvijas hokeja federācijai ietekmes sviras vai jaudas pietiek, lai ar prātu šo jautājumu risinātu. Jo spocīgo pasaules hokeja čempionātu mēs taču epidēmijas laikā sarīkojām.