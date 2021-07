Armands Puče: Viņi dejoja (sportoja) vienu vasaru...

Kaut ko no karaļa galda baudīsim arī Tokijā, kur notiks olimpiskās spēles. Miljardi ir iztērēti, dīvainais vīruss nav atkāpies, puse no valsts šo pasākumu negrib, otra puse – nevēlas... Pāri paliek misijas apziņa, ka ir tādi pieci apļi un televīzijas tiesības. Tāpēc – spēlēm būt! Vēl ir satraukums par tiem, kas reizi četros gados tomēr mēģinās trāpīt sektorā kādu rīku, nepārkāpt pāri atspēriena dēlītim un tādā garā. Jo viņi visi ir smagi strādājuši. Tie, kas nav smagi strādājuši, tie paliks mājās... Neviens gan olimpiešiem skaļi nesaka, ka ar viņu darbu pārsvarā naudu un maizi nepelna, jo skriet uz ātrumu vai peldēt stāvošā ūdenī, nav tas pats, kas plombēt zobu vai izoperēt aklo zarnu, vai, atvainojiet par uzdrīkstēšanos – savākt aiz sevis citu atkritumus... Tie pēdējie neiet arī atklāšanas un noslēguma parādēs – aiz valsts karoga, kā to darīs olimpieši.

Savā ziņā – spēles ir tāds pats izklaides klons kā aprakstītais futbola gadījums. Ja būtu jēga, varētu kaifot, bet – tā kā jēgas tam visam nav, tad paliksim pie vispārīgā moto, ka galvenais ir... nebūt tūristiem. Protams, ka jēgu un saturu var meklēt tajā desmitgadē, ko atlēts atdeva sviedru dievietei un mērķtiecības velnam, taču tas pārsvarā nav saistīts ne ar vienu no vispārzināmajām pievienotajām vērtībām. Pat ar PVN – nē... Kā sevis nodarbināšana – tas gan. Un daudziem tā ir atslēga, lai pēc gadiem atvērtu acis. Ja nebūtu šīs olimpiskās dziņas, gan jau nekas labs nesanāktu arī pie virpas vai grīdas lupatas, bet te – līdz noteiktam vecumam vari trenēties.

Taču, ko tik daudz par slikto, labāk – par ļoti slikto, kas pavada šo mūsdienu fiziskās gatavības spartakiādi.