Artūrs Štālbergs: Kāpēc es esmu par naturalizēta spēlētāja piesaistīšanu Latvijas izlasei

Es ticu un zinu, ka basketbola sabiedrībā neesmu viens, kas šādi domā. Domāju, ka arī sabiedrībā kopumā ne. Droši teikšu, ka idejas atbalstītāju – kas varbūt mazliet baidās no savas domas un negrib izlēkt vispārējā "pret" vilnī, taču balsotu par pamēģināšanu –, ir vismaz 30%. Neizslēdzu pat iespēju, ka patiesībā attiecība ir 50/50. Vienkārši līdz šim skaļi izskanējis tikai viens viedoklis un argumenti – tieši tāpēc arī vēlējos spert šo soli laukā no ierindas, lai rosinātu diskusiju un varbūt iedrošinātus citus līdzīgi domājošos vai šaubīgos. Jo man nav jābaidās par to, ko kāds kāds padomās vai ar kādu amatu es riskēju.

Man jau ir sanācis parunāt part šo tēmu ar vadošiem cilvēkiem Basketbola savienībā.