13 rekordi un ceturtdaļfināls: Rolanda Šmita sezona iederas Eirolīgas latviešu 'Slavas zālē'

27 gadus vecais valmierietis pēc četrām sezonām "Barcelona" pērnvasar parakstīja līgumu ar "Žalgiri", un mērķis mainīt vienu no Eiropas lielākajiem superklubiem pret krietni pieticīgāko Kauņu bija ļoti skaidrs – apliecināt sev un Eiropai, ka viņš var būt kas vairāk par klavieru nesēju, par kādu bija padarīts Jasikēviča sistēmā Barselonā. Pēc regulārās sezonas varam droši apgalvot – Rolands aiztaisīja mutes visiem skeptiķiem, jo ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc "Žalgiris" atkal atgriezies Eirolīgas "play-off" basketbolā.

Lai gan "Žalgiris" par katrām varītēm gribētu Šmitu paturēt komandā uz nākamo sezonu, Kauņas kluba vadītājs Pauļs Motejūns rēķinās, ka to paveikt būs ārkārtīgi sarežģīti. "Žalgiris" ar vienu no mazākajiem budžetiem Eirolīgā nav komfortablā pozīcijā, lai noturētu Rolandu. Motejūns saprot, ka Šmits spēlē kā miljons eiro spēlētājs, lai gan šosezon saņem gandrīz divreiz mazāku atalgojumu. Vai Šmits paliks Kauņā, lielā mērā būs atkarīgs no tā, vai šādi domā arī maksātspējīgāko klubu vadītāji.

Bet, kur Rolands no Valmieras ar savu individuālo statistiku ierindojas visu Eirolīgā spēlējušo Latvijas basketbolistu rangā? Mūsdienu Eirolīgā, kas savu eksistenci sāka 2000. gada saulgriežos, laukumā devušies 22 Latvijas basketbolisti, un MVP apkopoja pilnīgi visu iespēto.