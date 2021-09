Desmit gadus pēc traģēdijas. 'Lokomotiv' kapteiņa noslēpumi un skarbais ģimenes mantojums

Paralēles ar notikumiem Latvijas izlases kapteiņa ģimenē ir skaudri līdzīgas – arī Ivana Tkačenko sieva nelaimes brīdī bija trešā bērniņa gaidībās, arī viņa pēc notikušā izvēlējās norobežoties no vīra radiniekiem, liedzot viņa vecākiem kādreiz satikties vai pat redzēt mazbērnus, un arī te, lai saņemtu kaut nelielu daļu finansiāla atbalsta, hokejista ģimenei taisnību nācās meklēt tiesā. Vien atšķirībā no Kārļa tuvajiem, kas, tāpat kā vairums toreiz savus mīļotos zaudējušajiem, labi saprotamu iemeslu dēļ šodien publicitāti nevēlas, Ivana Tkačenko tēvs ir viens no retajiem, kas pārdzīvoto cenšas izrunāt, tā vienlaikus neļaujot 2011. gada 7. septembra notikumus aizmirst un padarīt vien par ļaužu atmiņā pamazām gaistošu pagātnes rēgu.

Nesen apritēja desmit gadu kopš nelaimīgais "Yak-42", kam reisā numur 9633 no Jaroslavļas uz KHL sezonas atklāšanas spēli Minskā bija jānogādā hokeja komanda "Lokomotiv", jau neilgi pēc pacelšanās nogāzās Volgas upes krastos, salaužot gabalos lidaparātu, 44 dzīvības un simtiem dzīvju. Ivana Tkačenko vārds Krievijas medijos negaidītā gaismā izskanēja jau drīz pēc tam.