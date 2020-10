Elvis Merzļikins 'uz letes'. Kurš solīs vairāk?

Jarmo Kekeleinens par Kolumbusas "Blue Jackets" ģenerālmenedžeri kļuva 2013. gada februārī, tā izdarot jaunu ierakstu NHL vēstures annālēs: viņš kļuva par pirmo eiropieti, kurš apstiprināts atbildīgajā amatā. Veicot viltīgus manevrus un atrodot nenoslīpētus dimantus, soms necilo komandu pārvērtis par stabilu Stenlija kausa izcīņas dalībnieci. Un tomēr – līdz cīņai par titulu vēl ir diezgan tālu. Pietrūkst svarīgi ķēdes posmi, kas obligāti nepieciešami, ja vēlies no ekonomiskās pārsēsties biznesa klasē. Tāpēc – kā to jau varēja prognozēt aizvadītās sezonas gaitā – uz letes patlaban izlikti abi komandas vārtsargi: Elvis Merzļikins un Jonass Korpisalo. Un pastāv liela iespēja, ka "Blue Jackets" līdz nākamās sezonas sākumam no viena šķirsies.

Latvietis un soms uz tirgus letes izlikti, lai redzētu, cik liela apetīte ir citu komandu vadītājiem. Jo kādam no "kārnajiem" šis kumoss var izrādīties neatvairāmi kārdinošs. Piemēram, varbūt kāds būs gatavs šķirties no sava ilgi lolotā centra uzbrucēja – jo pretī tiek dots vārtsargs, kurš vismaz uz pāris sezonām var noņemt jebkādas šaubas par šīs pozīcijas stabilitāti. Un vārtsargs hokeja komandā ir pats svarīgākais! Bet varbūt Kekeleinenam nāksies samazināt prasības, jo – gan Merzļikinam, gan Korpisalo aiz muguras pagaidām ir tikai viena pārliecinoša sezona, un riskēt pie šādiem nosacījumiem – tas klubiem prasa dūšu. Dažiem ģenerālmenedžeriem tās gluži vienkārši nav, citiem – pietiek vēsā prāta paskatīties, kas notiks apkārt.

Kurš – Merzļikins vai Korpisalo – pārcelsies uz jaunu komandu?

