Esports klasiskā sporta pēdās: totalizatori, dopings, tiesvedības...

Sacensības un dažādu veidu neatļauti palīglīdzekļi – zināmam kontingentam klasiskā sporta pasaulē tā diemžēl ir nešķirama kombinācija, un patiesībā būs pagrūti vēl atrast kādu sporta veidu, kas būtu pilnībā tīrs no dopinga skandāliem. Kaut kur tie ir atsevišķi gadījumi, citur – jau fundamentāla kaite, ar ko laika gaitā mēģina paflirtēt gandrīz katrs augstākā līmeņa atlēts. Lai gan esportā spēlētāji nevar gūt tiešu labumu no plašāk pazīstamajiem neatļauto stimulantu veidiem, kas palīdz audzēt muskuļus, ātrāk atgūties no pārcilvēciskām slodzēm vai paaugstina izturību, joprojām pastāv pietiekami daudz cilvēcisko īpašību robežu, ko ar dažādu līdzekļu palīdzību var pacelt arī esporta spēlētājs.

Nedaudz ātrāks reakcijas laiks, asāka koncentrēšanās spēja un augstāks enerģijas līmenis noteikti ir īpašības, kas esportā palīdz gan sacensības, gan gatavojoties tām. Kamēr esporta industrija vēl dzīvojās pārsvarā savā pasaulē, netiekot plašākas sabiedrības uzmanības centrā, dopinga lietošana bija nojaušama, taču viegli ignorējama problēma. Nebūsim naivi, industrijā, kuras bāzi veido jauni, ambiciozi un savās aprindās veiksmīgi un populāri cilvēki – dažādu vielu izplatība ir visnotaļ pašsaprotama. Turklāt līdzīgas vielas var palīdzēt gan atpūsties, gan arī saglabāt koncentrēšanos 12 stundu ilgā spēļu dienā – uzlabot reakciju izšķirošos brīžos, kas izšķir iespaidīgu naudas summu likteni. ASV ir diezgan plaši pieejamas dažādas vielas, kas atbilst šiem kritēriejiem. Populārākās no tām – medikamenti "Adderall" un "Ritalin".

To, cik pašsaprotama dažam liekas šādu vielu lietošana, apliecina pirmais dopinga skandāls esportā.

