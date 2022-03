'Gazprom', 'Aeroflot', 'Uralkali'... Sporta pasaule aizspundē Krievijas naudas krānu

Burtiski dažas stundas pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Vācijas futbola klubs "Schalke 04" atteicās no agresora naudas, laužot sponsorēšanas līgumu ar lielvalsts kompāniju "Gazprom". Dienu vēlāk sekoja UEFA, FIFA un Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK), izslēdzot Krieviju no aprites, bet drīzumā to pašu darīja arī citi – ATP atcēla Maskavā plānoto tenisa turnīru, Helsinku "Jokerit" izstājās no Kontinentālās hokeja līgas un F-1 atteicās no Soču "Grand Prix". Vienam precedentam sekoja nākamais, demonstrējot stingru nostāju pret agresoru, kas posta kaimiņzemi. Diemžēl bija jānonāk līdz karam, lai starptautiskā sporta sabiedrība izveidotu cieši saliedētu fronti, kas skaidri un gaiši pasaka – no varmācīgās Krievijas un tās cilvēkiem mums neko nevajag.