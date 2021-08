Izkārtne Sabonis, ieliktenis Butauts... Vai Lietuvas basketbols iet Latvijas pēdās?

Labi atceros skatienu, kādu manā virzienā vērsa sens lietuviešu paziņa žurnālists, kad pirms pieciem gadiem Rio spēlēs pie mediju ciemata brokastu halles viņu pasumināju ar iepriekšējā dienā izcīnīto bronzas godalgu svarcelšanā. Lieta tāda, ka tajā pašā dienā Lietuvas basketbolisti ar 59:109 atrāvās pa muguru no spāņiem... Kā tobrīd atzinās kolēģis, pat pie šāda rezultāta uzmanības šim mačam bija reizes desmit vairāk nekā spēka mitriķim uz pjedestāla... Tas arī iemesls, kādēļ uz Viļņu piezvanīju tagad. Lai saprastu, ko kaimiņiem šovasar nozīmē olimpiskās spēles bez basketbola.

Teicienu par zivi, kas bojājas no galvas, labi zina arī Lietuvā. Remīgijs Kaziļonis to nepiemin, taču viņa stāstā tas nolasās gana uzkrītoši. "Basketbola problēmas saknes ir dziļas un jāmeklē federācijā. [Arvīds] Sabonis nomināli skaitās prezidents, taču realitātē ir tikai izkārtne, aiz kuras federācijas darboņi ērti bīda savas intereses. Priekšplānā izvirzījies grandiozs PR: dažādas akcijas, stāsti par to, kāds mums labs jauniešu čempionāts, kā nu ceļam "Basketbola mājas". Bet aiz tā kaut kā pazudis pats basketbols. Amatos atlasa tikai domubiedrus, pat jauniešu izlasēs par treneriem ieceļ tikai tos, kas māk pareizi uzvesties... Tev ir jābūt "savējam", citādi – paliec ārpus loka. Tāpēc basketbola pēdējā laika rezultāti mani nepārsteidz," lietuviešu apskatnieks ieskicē ainu, ko opozicionāri jau sen kritizē arī Latvijā.

Paralēles turpinās, kad runa sākas par septembrī gaidāmajām federācijas vadības vēlēšanām. Esošā vara, kas publiski sola reformas, bet patiesībā nevēlas pārmaiņas, kas apdraudētu iesildītās vietas un shēmas, tāpēc laicīgi gatavojusi sev ērtu kandidātu, ko gatava iesēdināt prezidenta krēslā jebkādām metodēm – izklausās kaut kur dzirdēti, vai ne? Taču šajā gadījumā runa ir par Lietuvu. Un triumfam sagatavotais Saboņa pēctecis ir neviens cits kā mums labi pazīstamais ilggadējais Rīgas klubu ASK un VEF galvenais treneris Ramūns Butauts.