Neticamā augšāmcelšanās. Ar latvieša palīdzību pārraksta riteņbraukšanas vēsturi

Uzreiz jāteic, ka šis ir pirmais gads, kad Cīrulis lielajās sacīkstēs nav līdzās Kavendišam. Ne tāpēc, ka tā būtu vēlējies braucējs vai nolēmis pats Aldis – gluži vienkārši šādi savas kārtis izspēlēja dzīve. No miljonāra, kas darba devējiem diktē savus noteikumus, titulētais brits šosezon pārtapa lūdzējā, kas pateicīgs vien par doto iespēju, un savu darbu šobrīd dara par baltu velti – ar kontraktu, kas neparedz nekādu atalgojumu. Jau kopš savas pirmās dienas profesionāļos allaž iekļāvis latviešu doku kā obligātu prasību ikvienai komandā, kurp pārcēlies, īsi pirms gadu mijas panāktā vienošanās par atgriešanos "Quick Step" rindās šādas privilēģijas neparedz.

"Patiesībā esmu par to pat priecīgs. Jo – cik tad ilgi var," MVP atzīst Cīrulis – cilvēks, kura loma un profesionālās prasmes globālā mērogā novērtētas tik augstā līmenī, par kādu pašu mājās vairums pat nenojauš. Saikni, kas viņu vieno ar Marku Kavendišu (atgādināšu, runa ir par vienu no izcilākajiem sprinteriem vēsturē – pasaules čempionu, visu trīs prestižāko tūru "Tour de France", "Giro d' Italia" un "Vuelta Espana" punktu ieskaites kopvērtējuma uzvarētāju utt.), viņš nesauc par draudzību, taču nenoliedz – tās jau sen ir citādā līmenī. "Drīzāk kā dēls. Brīžiem tas traucē – jo vairs nevaru viņam neko uzspiest, kaut kā iespaidot. Bet tagad dēls ir aizgājis, jūtos brīvs no viņa. Tagad vienkārši ar prieku sekoju, kā viņam veicas."

Notikumus šā gada "Tour de France", kur Kavendišs jau uzvarējis četros posmos, noķerot leģendārā Edija Merksa rekordu (34 uzvaras), viņš pirmo reizi vērojis no malas – kā lepns tēvs. "Un es patiesi arī esmu lepns par viņu! Jo mūsu bija ļoti maz – to, kas viņam vēl ticēja. Redzot, kas viņam vēl ir iekšā un pārzinot kritumus un kāpumus, kas viņam bijuši līdzšinējā karjerā – bija sajūta, ka kaut kur viņam vēl jāizšauj. Bet nekad nespēju iedomāties, ka tas izvērtīsies šādi," atzīst Aldis. Viņš neslēpj – tā bija liela veiksme, ka "Quick Step" komandas vadītājs Patriks Lefevers viņu paņēma. "Taču arī viņam tagad tā ir veiksme – un Francijā jau visa komanda strādāja tieši uz Kavendišu. Kalnu etapos dodot viņam līdzi vēl četrus džekus – lai tikai izvilktu laika limita ietvaros. Iedomājies, kas notiktu, ja tas kādā reizē nebūtu izdevies! Pieci no astoņiem komandas džekiem – ārā no "gonkas"... Tas bija nenormāls risks. Taču Lefevers labi apzinājās, kā vārdā."

Bet sākās viss pirms 16 gadiem kādā komandas kabīnē Dortmundē. Par profesionāļa karjeru jaunais censonis Marks no Menas salas tobrīd vēl tikai sapņoja...