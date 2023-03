No virtuālās uz īsto un pretēji. Autosporta 'otrā pasaule' valdzina pat izcilākos

Divkārtējais pasaules čempions F-1 Makss Verstapens velta vairākas dienas, lai sagatavotos nozīmīgām sacīkstēm, kurās startē tūkstošiem autosporta entuziastu. Tās atšķiras no sacensībām, kurās viņš pelna savu iztiku – šajās viņš var piedalīties no savām mājām. Virtuālajā vidē. Reālās autosporta pasaules zvaigznes labprāt izmēģina spēkus virtuālajās sacīkstēs – tieši tāpat kā vairāki virtuālie autosportisti no simulatoriem savās istabās pārsēdušies arī uz īstām mašīnām. Kā vieni, tā otri pierādījuši – abas šīs pasaules mūsdienās ir diezgan cieši saistītas.