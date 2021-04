Pārdot dvēseli, lai uzvarētu. NHL 'tankošanās' vēsture no Lemjē līdz Makdeividam

Pirms dažiem gadiem otrās metodes izmantošana izskatījās attaisnojama, jo bieži vien aizveda pie kārotās trofejas. "Penguins" ir apsūdzēta "tankošanā" vairāk nekā jebkura cita līgas komanda. Tas sākās jau pirms 2001./02. gada sezonas, kad Pitsburga uz Vašingtonas "Capitals" aizmainīja savu lielāko zvaigzni Jaromīru Jāgru. Par spīti tam, ka 2001. gadā "Penguins" bija aizkļuvuši līdz Austrumu konferences finālam. Laika posmā no 2002./03. līdz 2005./06. gada sezonai Pitsburgai bija vismazāk uzvaru visā līgā un komanda ne reizes neiekļuva play-off. Taču šajā laika periodā komanda draftēja vārtsargu Marku Andrē Flerī (2003. gadā ar 1. numuru), Jevgeņiju Malkinu (2004. gadā ar 2. numuru) un Sidniju Krosbiju (2005. gadā ar 1. numuru). Turklāt 2004. gada drafta loterijā tieši "pingvīniem" bija lielākās iespējas uzvarēt, kas nozīmē, ka Pitsburga togad varēja dabūt Aleksandru Ovečkinu. Lai nu kā, minētā trijotne bija 2009., 2016. un 2017. gada Stenlija kausa ieguvēju komandas mugurkauls.

Līdzīgs piemērs ir 2010., 2013. un 2015. gada čempione Čikāgas "Blackhawks". No 2002./03. līdz 2006./07. gada sezonai tā bija sliktākā komanda līgā. No 1997. līdz 2008. gadam Čikāga tikai reizi bija tikusi play-off spēlēs, piedzīvojot zaudējumu jau pirmajā kārtā. Kādā no aptaujām "Blackhawks" tika nosaukta par sliktāko organizāciju Ziemeļamerikas profesionālajā sportā. Taču 2006. gada draftā Čikāga ar trešo numuru izvēlējās Džonatanu Teivzu, bet gadu vēlāk ar pirmo numuru draftēja Patriku Keinu, kļūstot par pretendentiem uz galveno trofeju.

Bostonas "Bruins" nav bijis ilgstoša perioda kā līgas sliktākajai komandai, tomēr arī 2011. gadā izcīnītajam Stenlija kausam saknes rodamas divās neveiksmīgās sezonās (2005./06., 2006./07.), kad komandai bija ceturtais mazākais uzvaru skaits līgā.