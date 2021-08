'Pietiek vienu gadu izšaut , un gaida NHL piedāvājumi'. ASV koledžu hokejs vilina latviešus

Pagājušajā piektdienā norisinājās gadskārtējais Nacionālās hokeja līgas jauno spēlētāju drafts, kurā visām 32 komandām dotas tiesības rindas kārtībā izvēlēties nākamās zvaigznes. Ceremonija parādīja interesantu tendenci, kas novērojama arī Latvijas hokejā – arvien vairāk spēlētāju izvēlas savu karjeru saistīt ar ASV koledžu hokeju, papildus treniņiem un spēlēm iegūstot arī augstāko izglītību. No pirmajā pieciniekā izvēlētajiem hokejistiem četri devuši priekšroku spēlēšanai koledžā.

No Latvijas hokejistiem NCAA līdz 2016. gadam bija spēlējuši tikai septiņi, taču pēdējos piecos gados skaitlis trīskāršojies – spēkus izmēģinājis jau 21 latvietis. Turklāt tendence tikai uzņem apgriezienus. Praktiski nav mīnusu – to vienbalsīgi atzīst visi Latvijas hokejisti, ar kuriem aprunājās MVP. "Visu laiku ir interese no NHL skautiem, pats runāju ar vairākām komandām. Patlaban interese par studentiem ir lielāka nekā jebkad iepriekš. Paralēli visam iegūsti izglītību un esi soli priekšā citiem."

Vai tiešām tas ir ideālais ceļš ikvienam jaunajam Latvijas hokeja talantam?