Rīgas 'Dinamo' 100 leģionāru. Sadalām 'oskarus' desmit nominācijās

Vērtīgākais

Rīgas "Dinamo" pirmo sezonu lielākā zvaigzne tūdaļ aiz komandas kapteiņa Sanda Ozoliņa neapšaubāmi bija slovāku snaiperis Marcels Hosa. Visi zināja, ka gūt vārtus viņam patīk tikpat ļoti, cik klausīties "DJ Tiesto" garadarbus kādā no Rīgas pieprasītākajiem naktslokāliem. Vienu no šīm aktivitātēm viņš piekopa arī Kremļa pagalmā, KHL pirmajā Zvaigžņu spēlē izceļoties ar "hat-trick". Otrajā "Dinamo" sezonā Hosa ar 35 vārtiem kļuva par regulārā čempionāta labāko vārtu guvēju, un vērtīgākas sezonas līgas vēsturē bijušas pa spēkam tikai diviem uzbrucējiem – piecus gadus vēlāk rekordu pārsita Stīvs Mozess (36), bet 2016./17. gada sezonā neiedomājamus 48 vārtus iemeta Sergejs Mozjakins. Neskatoties uz savu statusu, Hosa bieži pēc treniņiem uz ledus palika visilgāk, turpinot slīpēt savu metienu. Metienu, kas vairākumā no Hosas punkta bija neievainojams! Hosa ir pārliecinoši rezultatīvākais "Dinamo" leģionārs – viņa kontā ir 170 punktu, kamēr tuvākais sekotājs (Līnuss Videls) sakrājis tikai 82. Beigas gan sanāca neglītas – pēdējā Rīgas sezonā slovāka līgums tika lauzts dažas dienas pirms Ziemassvētkiem. Pēcāk Hosa vēl uzspēlēja Zviedrijā un Čehijā, līdz atgriezās dzimtajā Trenčīnas komandā, lai 2018. gadā beigtu karjeru.

Bagātākais

Arī kategorijā par sezonas lielāko naudas "džunguru" uz pirmo vietu varētu pretendēt Hosa. Ja vien nebūtu kāds soms, kurš Rīgā piestāja tikai uz pussezonu. 39 spēlēm, ja vēlamies būt pilnīgi precīzi. Vasara bija neskaidrību pilna, un galvenais treneris tika atrasts Somijā – jūlija ievadā beidzot tika parakstīts līgums ar Kari Heikili. Un viņš uz "Dinamo" atveda Villi Leino. 2010. gadā Filadelfijas "Flyers" sasniedza Stenlija kausa finālu, un Leino 19 spēlēs sakrāja 21 punktu. Nākamajā regulārajā čempionātā Leino 81 mačā tika pie 53 punktiem, kam sekoja kļūšana par brīvo aģentu, un Bufalo "Sabres" lika galdā sešu gadu un 27 miljonu līgumu – vēl nezinot, ka viss pulveris jau izšauts... Visa līguma ietvaros Leino guva vien 46 punktus. Līgumu nācās izpirkt, un tas nozīmēja, ka uzbrucējs katru gadu, lai kur spēlētu vai nespēlētu, garantēti saņems 1,22 miljonus dolāru. Arī sezonā, kad pārstāvēja "Dinamo". Leino alga Rīgā nebija no lielākajām, bet kopā ar "Sabres" maksāto veidoja summu, ar kuru nevar sacensties neviens cits leģionārs. Jāpiezīmē, ka Leino drīz pēc tam noslēdza kajeru, un patlaban ir viens no veiksmīgākajiem Somijas modes dizaineriem.

Titulētākais