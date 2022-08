'Sestā spēlētāja' suflieris. Sandis Miltovičs paver basketbola izrādes aizkulises

Līdz spēlei atlikušas sešas stundas, un Sandis Miltovičs sāk mazliet nervozēt. Pielicis telefonu pie auss, viņš to dažādi groza, lai uz kopējā trokšņa fona saklausītu melodiju. "Jāpaspēj iemācīties pašam sava dziesma," viņš nosmej un apsēžas uz sola. Apgriezis otrādi vienu no scenārija lapām, viņš uz tās pieraksta muzikālus atšifrējumus. Fonā jaunieši uz skatuves bliež roku un mēģina saprast, cik skaļi jāskan mikrofoniem. Ik pa laikam kāds pienāk pie Sanda un ar saviem jautājumiem atrauj no drudžainās melodijas atsvaidzināšanas.