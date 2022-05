Skaistā nāve... Profesionālā bodibildinga 'melnais skaitītājs' uzņem apgriezienus

Pēdējie divi trīs gadi profesionālajā bodibildingā ir tik "melni", ka galvenās ziņas ir nevis par to, kurš ir kļuvis par jauno "Mr.Olympia" vai kāda cita turnīra uzvarētāju, bet gan par to, ka šo sauli atstājis kārtējais atlēts. Statistika ir nepielūdzama – 2021. gadā mūžībā devās 15 elites līmeņa atlēti. Laika posmā no 2017. līdz 2020. gadam tādu bija 28. Citiem vārdiem, piecu gadu laikā miruši 43 visaugstākā līmeņa sportisti, un melnā statistika nestājas – šogad saraksts jau papildināts ar vairākiem vārdiem.

2018. gada "Mr.Olympia" čempions Šons Rodens, 2017. gada "Arnold's Classic" uzvarētājs Sedriks Makmilans, PRO līgas dalībnieks Džordžs Pītersons, jaunā bodibildinga "baltā cerība" Dalass Makarvers un sociālo tīklu zvaigzne Ričs Piana ir redzamākie mūsdienu profesionālā bodibildinga upuri. Viņus visus arī saista viena kopīga lieta – ieraksts nāves atzinumā, ka bēdīgajam iznākumam pie vainas bijušas sirds problēmas.

Kāpēc tā? Kas pēkšņi noticis, ka cits pēc cita mirst elites līmeņa sportisti? Daudziem liksies, ka atbilde baigi ilgi nav jāmeklē, jo tā ir tepat, rokas stiepiena attālumā. "Steroīdi!" Protams, ka tiem ir sava loma bēdīgajos iznākumos, taču viss nav tik vienkārši...