'Tā ir cilvēku nolaupīšana!' Krievu sporta zvaigznes sastop realitāti

NHL. Viens no spilgtākajiem klubiem līgas vēsturē. Iespējas kļūt par pirmā lieluma zvaigzni uz lielākās hokeja skatuves un daudzmiljonu līgumi, kas to pavada. Aptuveni tā varēja iezīmēt Krievijas hokeja izlases pirmā vārtsarga Ivana Fedotova nākotnes perspektīvas vēl pirms apmēram mēneša. Taču šodien viņš nav vis NHL "prospekts" Fedotovs, kurš sargā Filadelfijas "Flyers" vārtus, bet gan ierindnieks Fedotovs – kura dzīvē vienīgie vārti, ko tuvākajā laikā var nākties sargāt, ir tie, kas pie Krievijas armijas daļas. Un jāsargā tie ne no ripām, bet baltajiem lāčiem.