Terminatori un 'spaidermeni'. Vai nākotnes sportā būs vieta tikai pārcilvēkiem?

Pārvēršot ādas šūnas cilmes šūnās, bet pēc tam izsmidzinot tās uz dabīgām kolagēna sastatnēm, laboratorijās jau ir izdevies ataudzēt ausis, trahejas un urīnpūsli , un veiksmīgi tos pārstādīt cilvēkiem. Tā nav nākotne, tas jau notiek. Kurp tas virzās un kā tas izskatīsies pēc divdesmit gadiem? Robeža starp mākslīgajām un dabiskajām ķermeņa daļām pamazām izplūdīs, kad zinātnieki sapratīs, kā atjaunot cilvēku – vispirms traumu rehabilitācijai, bet pēc tam dzīves ilguma pagarināšanai un galu galā arī efektivitātes uzlabošanai.

Pēc grāmatas "The Sports Gene" autora Deivida Epšteina domām, ja Džesijs Ouvenss tiktu teleportēts no 1936. gada Berlīnes olimpiskajām spēlēm uz šodienas pasaules čempionātu 100 metru distancē, viņš finišētu otrais aiz Useina Bolta, vēstīja 2015. gada publikācija. Kāds ir pamats šādam apgalvojums? Tālajā 1936. gadā, kad Ouvenss sprinta distanci noskrēja 10,2 sekundēs, viņš to paveica uz mīkstā izdedžu seguma, atsperoties ar špakteļlāpstiņu izraktos starta blokos. Ja viņš sacenstos uz skrejceliņa ar mūsdienu segumu, izmantojot modernus starta blokus, viņš finišētu par pussekundi ātrāk. Jo skrejceliņa segumam uz rekordiem sprintā ir daudz lielāka ietekme nekā cilvēka fiziskās attīstības progresam.