'Tev noteikti būs grupveida sekss.' 'Mavericks' dzīvnieku ferma – pagātne vai tagadne?

Kā apliecināja "Sports Illustrated" vairāku mēnešu garumā veiktā izmeklēšana, 2015. gadā "Mavericks" pametušais Aserijs ne tuvu nebija vienīgais. Vairaki kluba bijušie un esošie darbinieki organizācijas korporatīvo kultūru raksturoja ar naidīgumu pret sievietēm un plēsonīgu seksuālo uzvedību. Publiska samīļošana no kluba prezidenta puses, vardarbība ģimenē no kāda augsta līmeņa "Mavs.com" darbinieka puses, vienaldzīga ​​vai pat iebiedējoša attieksme no vadītājiem, uzklausot savu darbinieku sūdzības par neatbilstošu uzvedību, pat darbinieks, kurš pie sava rakstāmgalda atklāti skatījies pornogrāfiju.

Jaunākā nodaļa "Mavericks" organizācijas darbinieku apsūdzēšanā seksuāli nepiedienīgā uzvedībā tika uzrakstīta šīgada marta vidū. Bijušais kluba ģenerālmenedžeris Donijs Nelsons, kurš Dalasā nostrādāja 24 sezonas, iesūdzēja komandu tiesā, apgalvojot, ka tās īpašnieks Marks Kjubans pagājušajā vasarā viņu atlaidis, lai atriebtos par ziņojumu, ka kluba personāla vadītājs 2020. gadā darba intervijas laikā seksuāli uzmācies viņa brāļadēlam. Tiesā iesniegtajā prasībā arī apgalvots, ka Kjubans piedāvājis Nelsonam 52 miljonus dolāru, lai viņš atsauktu pretenzijas par prettiesisku darba attiecību izbeigšanu un parakstītu konfidencialitātes aktu saistībā ar iespējamo vajāšanu un vardarbību pret viņa brāļadēlu.