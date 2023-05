Uzticami kareivji slepkavu dienestā jeb kāpēc Krievijas sportisti nekad nebūs 'neitrāli'

Slaveni Krievijas sportisti bieži aizstāvējuši savu diktatoru Vladimiru Putinu. Kā nekā, tā ir roka, no kuras viņi barojas. Labi zināms fakts, ka 2017. gada nogalē viens no izcilākajiem krievu spēlētājiem Nacionālajā hokeja līgā (NHL) Aleksandrs Ovečkins, kapteinis ASV galvaspilsētas Vašingtonas klubā "Capitals", izveidoja sociālu kustību "#PutinTeam", tādējādi paužot atbalstu vadonim pirms kārtējām prezidenta vēlēšanām. Ovečkinam pievienojās tādas krievu sporta slavenības kā Jevgeņijs Malkins, Iļja Kovaļčuks, Pāvels Burē, Jeļena Isinbajeva. Tobrīd Putina reitingi bija kritiski zemi, un sportisti sniedza palīdzīgu roku, lai uzlabotu vadoņa tēlu pielaidīgās tautas acīs. "Nekad neesmu slēpis savu attieksmi pret mūsu prezidentu, vienmēr esmu viņu atbalstījis," toreiz sociālajos tīklos rakstīja Ovečkins. Viņa "Instagram" profilu arī 2023. gada maijā arvien rotā kopbilde ar Putinu, bet pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā hokejists izvairījies no jebkādiem jautājumiem par šo tēmu, liekot noprast – sports taču nav jājauc ar politiku...

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Ja prezidents personīgi tev zvana, apsveic dzimšanas dienā un kāzās, kā arī sūta tev dāvanas, bet tu pats neesi diez ko gudrs – protams, tu atbalstīsi Putinu," pirms pāris gadiem veiktā Oksfordas Universitātes pētījumā "Sports kā daļa no valsts propagandas sistēmas Krievijā" teica mediju "Tribuna.com" un "Sports.ru" dibinātājs Dmitrijs Navoša, kurš zināms kā Krievijas un Baltkrievijas režīmu pretinieks. "Negribu saukt Ovečkinu par idiotu, taču redzams, ka viņš nav intelektuālis un ir pazaudējis saikni ar realitāti. Patiesībā, Krievija ir ļoti laba valsts bagātiem cilvēkiem. Arī Ovečkinam, kurš tur ir tikai vasarās."

Mīl savu prezidentu

Arī drīz vien pēc 2018. gada Phjončhanas olimpiskajām spēlēm, kurā krievu hokeja komandai zeltu palīdzēja izcīnīt treneru duets Oļegs Znaroks un Harijs Vītoliņš, vienības spēlētāji Lužņiku stadionā piedalījās Putina atbalsta pasākumā – vien divas nedēļas pirms prezidenta vēlēšanām. Šī pasākuma dēļ tika pārcelti divi Kontinentālās hokeja līgas (KHL) mači. Iļja Kovaļčuks tajā diktatoru nodēvēja par "mūsu kapteini".

Savukārt jau pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā pērn 18. martā Lužņikos, kad Putins uzstājās ar uzrunu par "militāro operāciju", uz skatuves viņa atbalstam kāpa vairāki titulēti sportisti – vairākkārtējs olimpiskais čempions distanču slēpošanā Aleksandrs Boļšunovs, Tokijas olimpisko spēļu čempions peldēšanā Jevgeņijs Rilovs, Pekinas olimpisko spēļu čempioni daiļslidošanā Viktorija Siņicina un Ņikina Kacalapovs.

Pēc tam, kad SOK bija nākusi klajā ar rekomendācijām krievus starptautiskajā apritē atgriezt tikai kā neitrālus sportistus un bez iespējas startēt komandu sacensībās, pikta bija visa Krievijas sporta sabiedrība, tostarp Pekinas olimpisko spēļu čempione distanču slēpošanas stafetē Veronika Stepanova. "SOK nosacījumi ir pazemojoši un stulbi. Aizliegums piedalīties komandu sacensībās. Kāda no tā jēga? Bet visvairāk pārsteidz, ka par katru sportistu jāpieņem lēmums kaut kādām sporta federāciju komisijām. Tas dabā nestrādās! Kurš tādā Starptautiskajā Slēpošanas federācijā (FIS) uzņemsies atbildību to noteikt?"