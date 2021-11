Atgriezties zaudētajā virsotnē. Saruna ar pasaules rallijkrosa jauno 'režisoru'

Autosportā ir līdzīgi: ir teātra direktors – Starptautiskā Automobiļu federācija (FIA) – un galvenais režisors – attiecīgā čempionāta (F1, WRC, "World RX", WTCC, WEC utt.) virzītājs jeb, no angļu vārda – promouters. Viņi atbildīgi par to, lai šīm "izrādēm" būtu piepildītas "zāles" klātienē un vēl jo vairāk neklātienē, jo līdzjutēji pie televizoriem nodrošina vislielākos auditorijas skaitļus, kas tik svarīgi sponsoriem un reklāmdevējiem.

Ja seriāls attīstās, ir interesants gan reklāmdevējiem, gan skatītājiem, gan komandām, promoutera darbs gandrīz nav redzams. Ja kāds no šiem zobratiem sāk buksēt, tas uzreiz kļūst pamanāms, un tad "galvenajam režisoram" jāglābj situācija. Mainot sacensību formātu, tehniskos noteikumus vai kā citādi, bet – mašinērijai jāstrādā perfekti. Vairumā gadījumu tas izdodas, taču reizēm gadās arī citādi.

Tieši tā gadu mijā notika pasaules rallijkrosa čempionātā ("World RX"). Sākotnēji tikai Eiropas čempionāta statusā esošais seriāls strauji ieguva popularitāti (kas saskanēja ar Latvijas pilotu – Reiņa Nitiša un Jāņa Baumaņa – augšupeju šajā sporta veidā), un sekoja fantastiska izaugsme, kas vainagojās ar FIA pasaules čempionāta statusa iegūšanu 2014. gadā. "World RX" promouters "IMG Motorsport" jau sāka pamazām plānot nākamo soli, šobrīd moderno pāreju uz elektroautomobiļiem, un tad... Čempionāts sāka buksēt. Cita pēc citas pazuda rūpnīcu komandas, samazinājās pilotu ģeogrāfija, spicē paliekot faktiski tikai Skandināvijas valstu pārstāvjiem, un arī "elektrifikācijas" prognozes kļuva arvien neskaidrākas.

2020. gada "World RX" sezonas beigās saprotamu iemeslu dēļ kavējās jaunā kalendāra izziņošana – pandēmija taču –, bet kļuva skaidrs, ka arī organizatoriskajā ziņā kaut kas nav lāga, jo FIA oktobrī izsludināja konkursu, lai atrastu jaunu promouteru. 2021. gada februārī tika izplatīta oficiālā preses relīze, ka pasaules rallijkrosa čempionāta rīkošana uz nākamajiem trim gadiem uzticēta Vācijas kompānijai "Rallycross Promoter GmbH", kas atbild arī par WRC. Sezonai būtu bijis jāsākas martā, bet epidemioloģiskā situācija startu aizbīdīja līdz pat jūlijam – neliels, tomēr papildu laika sprīdis labāk saprast darāmo.

"Rallycross Promoter GmbH" vadītājs Arne Dirkss ir ienācējs no pavisam atšķirīgiem sporta veidiem – pirms tam viņa pārziņā bija pie mums labi zināmais "Brose Bamberg" basketbola klubs un futbola bundeslīga. Protams, netiek norādīts, tieši kāpēc "World RX" notika promouteru maiņa, taču sarunas gaitā kā īleni no maisa izlien nianses, kas, iespējams, varēja kalpot par iemeslu iepriekšējā promoutera noiešanai no skatuves...