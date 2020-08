Kārlis Ozoliņš. Par Federeru vēl nedomā, bet pret Gulbi uzspēlēt grib

Vai par progresu tavā spēlē jāsaka paldies arī Ernestam?

Domāju, ka noteikti. Viņš šajā laikā ne tikai trenējās pats, bet arī centās palīdzēt man, regulējot manas kļūdas. Tāpēc Ernesta pienesums noteikti ir jūtams.

Tu saskati viņā pedagoga spējas?

(Smejas) Nezinu, vai tās ir pedagoga spējas, bet ir lietas, kuras viņš tenisā zina ļoti labi.

Vai var teikt, ja jūsu spēles stili ir līdzīgi?

Kaut kādā ziņā jā, bet kaut kādā ziņā tomēr nē. Viņam spēle saistīta ar sitienu no labās, bet man ir citādi. Es tieši vairāk gribu spēlēt ar labo sitienu, bet viņam patīkamāk ir spēlēt ar kreiso. Līdzības ir tajā, ka abi cenšamies labi servēt un spēlēt agresīvi.

Sparinga partneru atrašana tev ir problēma?

Tagad man tā nav problēma, jo trenējos ar Ernestu. Arī pirms tam Latvijā man bija daži džeki, ar kuriem trenējos "VL Tenisa skolā". Tā ka nav nemaz tik traki.

Vienā no intervijām izteicies, ka Ernests tev devis tikai vienu padomu – lai tev apkārt būtu pareizie cilvēki. Kā tu to spēj izvērtēt un vai šobrīd esi pārliecināts par to, ka tev apkārt ir pareizie cilvēki?

Domāju, ka šobrīd ir. Patlaban vispareizākais cilvēks manā tuvumā ir tieši pats Ernests...