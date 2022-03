'Matrjoškas', populisms un bailes: Ukrainas kara eksāmens Latvijas sportam

Šis laiks pārbauda ikviena cilvēka principus, vērtības un mugurkaulu. Un atšķirībā no ukraiņiem, kam izvēles nav, Latvijā joprojām varam atļauties to apspriest un interpretēt – ar kafijas tasi, nevis ieroci rokā. Ir latvieši, par kuriem šajās nedēļās lepnums, un latvieši, par kuriem kauns, un Latvijas sporta sabiedrībā redzam kā vienus, tā otrus. Tāpēc šoreiz piecus jautājumus pieciem ekspertiem vaicājām tieši par to – kā pašmāju sports tiek galā ar kara uzliktajiem morāles eksāmeniem un kas draud nesekmīgajiem.