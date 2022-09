"Vai es tavā vecumā varētu būt glābējs?" pilns gaidām vaicāja nākamais čempions. "Iespējams. Bet tu nedrīksti smēķēt vai dzert kafiju. Tev būs jāturpina trenēties. Tev vajadzētu kļūt par labu peldētāju, ja tu pie šīs nodarbes turēsies," padomu deva Toms. Mazais zēns, sēžot glābēju laivā un skatoties uz savu varoni, nemaz nesapņoja par to, ka kādudien kļūs par labāko peldētāju pasaulē. Un arī par to, ka kādudien būs Tarzāns, šūpojoties kokos un jājot uz ziloņu mugurām.

Džonijs sadraudzējās ar dzīvniekiem. Viņš nebaidījās no tiem. Viņš iemācījās pieskarties ziloņu galvām, lai pamudinātu tos apvīt savu snuķi ap viņa vidukli un uzcelt uz muguras. Uz viņa kailajām rokām un kājām bija tūkstošiem sīku plaisu no milzīgo dzīvnieku raupjā kažoka. Taču Džonijam bija vienalga. Viņam bija jautri. Katru dienu viņš atrada jaunu piedzīvojumu. Aizraujošākās dienas bija tās, kurās Džonijs peldējās vēsajos ezera ūdeņos, bēgot no krokodiliem un nīlzirgiem, kas viņu vajāja...