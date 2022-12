Kamēr svētku cepetis vēl krāsnī... Izcilākās sporta performances Ziemassvētkos

Porziņģa neveiksmes un Šaks pret Kobi

Šogad Ziemassvētku dienas spēles NBA tiks aizvadītas jau 75. reizi. Tradīcija sākās jau līgas otrajā sezonā 1947. gadā, bet šajos Ziemassvētkos 15. gadu pēc kārtas risināsies piecas spēles, ieskaitot Dāvja Bertāna pārstāvētās Dalasas "Mavericks" dueli ar Losandželosas "Lakers". Ziemassvētku dienas spēles mūsdienās kļuvušas jau par globālu pasākums, ko televīzijā pārraida vairāk nekā 200 valstīs un teritorijās un vairāk nekā 40 valodās.

Bertānam šī nebūs pirmā Ziemassvētku spēle karjerā. 2016. gada nogalē viņš Sanantonio "Spurs" rindās izgāja laukumā uz divarpus minūtēm un aizmeta garām vienīgo tālmetienu, bet "Spurs" ar 119:100 pārspēja Čikāgas "Bulls". Krietni produktīvāks Ziemassvētkos bijis Kristaps Porziņģis, taču viņa komandas visos trīs mačos piedzīvojušas zaudējumu. Jau minētajā 2016. gadā viņš 37 minūšu laikā guva 22 punktus un izcīnīja 12 atlēkušās bumbas, bet Ņujorkas "Knicks" ar 114:119 piekāpās Bostonas "Celtics". Neveiksmīga Kristapam bija 2017. gada spēle pret Filadelfijas "76ers" – "Knicks" zaudēja ar 98:105, bet latvietis 34 minūšu laikā no spēles realizēja tikai sešus no 19 metieniem, kā arī deviņus no 14 soda metieniem, gūstot 22 punktus.

2020. gadā uz divarpus minūtēm Ziemassvētku spēlē piedalījās Rodions Kurucs no Bruklinas "Nets". Rodions aizmeta garām vienīgo metienu no spēles, bet Kairija Ērvinga un Kevina Durenta iedvesmotā "Nets" ar 123:95 sagrāva "Celtics". Līdz šim produktīvākā Ziemassvētku spēle latvietim NBA bija pirms gada, kad Porziņģis sameta 27 punktus un izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, taču "Mavericks" bez Lukas Dončiča sastāvā ar 116:120 zaudēja Jūtas "Jazz".

Kopumā Ziemassvētkos līdz šim notikušais vairākas zīmīgas spēles, no kurām kā pirmo jāizceļ 2004. gada maču Losandželosā, kur "Lakers" uzņēma Maiami "Heat". Tā bija pirmā reize kopš aizmainīšanas, kad Šakīls O'Nīls viesojās Kalifornijā un spēlēja pret Kobi Braientu. Nebija noslēpums, ka par spīti pēc trim NBA čempionu tituliem pēc kārtas abas superzvaigznes nebija labās attiecībās. Braients vēlējās pierādīt, ka "Lakers" var uzvarēt bez Šaka, kuru joprojām uzskatīja par galveno iemeslu trim čempionu sezonām. Spēle nelika vilties. Braients guva 42 punktus, turklāt izkārtoja O'Nīlam piekto un sesto piezīmi. Tomēr papildlaika izskaņā viņš netrāpīja trīspunktnieku, kas ļāva "Heat" izcīnīt 11. uzvaru pēc kārtas (104:102). Uzvarētāju rindās rezultatīvākais ar 29 punktiem bija Dveins Veids, bet O'Nīls sakrāja ar 24 punktus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Foto: Imago Sport/Scanpix/LETA

2016. gadā Klīvlendas "Cavaliers" kļuva par pirmo komandu NBA vēsturē, kas finālsērijā atspēlējusies no 1-3 un uzvarējusi. Goldensteitas "Warriors" starpsezonā bija pastiprinājusi sastāvu ar Durentu un Ziemassvētku dienā alka revanša. Vēl pēdējā ceturtdaļā "Warriors" bija 14 punktu pārsvars, taču "Cavaliers" nepadevās un arī šoreiz atspēlējās, bet 3,4 sekundes līdz spēles beigām uzvaras grozu guva Ērvings (109:108). Durents, kuram atlikušajā laikā bija iespēja izraut uzvaru, spēli pabeidza ar 36 punktiem, bet Lebrons Džeimss izcēlās ar 31 punktu un 13 atlēkušajām bumbām.

Ziemassvētku laiks 80. gadu vidū labvēlīgs bija "Knicks" centram Patrikam Jūingam. 1985. gadā NBA drafta pirmais numurs karjeras 29. spēlē guva 32 punktus un savāca 11 atlēkušās bumbas, palīdzot Ņujorkai atspēlēties no -25 un otrajā papildlaikā uzvarēt Leriju Bērdu un "Celtics" (113:104), kas tajā sezonā ieguva čempionu titulu. Vēl pēc gada Jūings "Madison Square Garden" arēnā sarūgtināja arī Maiklu Džordanu un Čikāgas "Bulls". Pēdējās sekundēs Jūings izcīnīja bumbu pie pretinieku groza un izrāva uzvaru ar 86:85. Spēli viņš pabeidza ar 28 punktiem un 17 atlēkušajām bumbām, bet Džordans savā Ziemassvētku debijā izcēlās ar 30 punktiem.

Džeksona 1000. uzvara un 60 punkti Ņujorkā

1994. gadā Džordans bija pirmo reizi pametis basketbolu, taču "Bulls" un "Knicks" sāncensību tas nebija mazinājis. Iepriekšējā sezonā "Knicks" konferences pusfinālā bija uzvarējuši septiņu spēļu sērijā, un Skotijs Pipens bija apņēmības pilns pierādīt, ka "Bulls" spēj uzvarēt Ņujorku arī bez Džordana. Papildlaikā viņš sameta visus septiņus savas komandas punktus, bet visā mačā sakrāja 36 punktus, 16 atlēkušās bumbas un piecas pārtvertās bumbas, ļaujot Čikāgai triumfēt ar 107:104.

2008. gadā NBA finālā pēc 21 gada pārtraukuma atkal satikās "Lakers" un "Celtics". Uzvaru sešās spēlēs guva Bostona, bet 25. decembra spēle kļuva par pirmo atkalsatikšanos kopš "Celtics" 17. čempionu titula izcīnīšanas. Bostonai joprojām bija labākā komanda līgā, ko apstiprināja 19 uzvaru sērija, ar ko "Celtics" ieradās Losandželosā. Tomēr tajā vakarā Braients sameta 27 punktus un "Lakers" pārtrauca "Celtics" uzvaru sēriju (92:83), bet teneris Fils Džeksons izcīnīja 1000. uzvaru karjerā. Tobrīd viņš kļuva par sesto treneri, kuram izdevies sasniegt maģisko robežu. Taču viņš to bija paveicies ātrāk par visiem – viņam tam bija nepieciešamas 1423 spēles.