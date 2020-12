LBL mežonīgie deviņdesmitie: pamperi, viltotas pases un melnās 'Elitas' bloks (otrā daļa)

Deviņdesmito gadu sākumā Latvijas sabiedrība ar pilnu krūti ieelpoja atgūtās brīvības gaisu. Daži no nepierastā daudzuma apreiba, bet citiem skābekļa izrādījās par maz. Arī Latvijas Basketbola līga savā pirmajā dekādē izgaršoja visu tiem laikiem raksturīgo ēdienkarti. No vienas puses, līga savu attīstības ceļu sāka pamatīgā amatierisma garā, bet, no otras puses, – toreiz galvenais bija pats basketbols, nevis tā ietvars. Uzklausījām spilgtāko personāžu atmiņu stāstus – to, kuri deviņdesmitajos spēlēja, trenēja un tiesāja LBL. Par to, kurš ir lifts, spiegu meklēšanu tualetē un trīs naudas maisiem 11. tramvajā... Otrajā daļā – vēl astoņi stāstnieki.