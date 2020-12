LBL mežonīgie deviņdesmitie: pirmie mobilie un karsējas, nozagtais 'cigārs' un prusaki zupā (pirmā daļa)

Deviņdesmito gadu sākumā Latvijas sabiedrība ar pilnu krūti ieelpoja atgūtās brīvības gaisu. Daži no nepierastā daudzuma apreiba, bet citiem skābekļa izrādījās par maz. Arī Latvijas Basketbola līga savā pirmajā dekādē izgaršoja visu tiem laikiem raksturīgo ēdienkarti. No vienas puses, līga savu attīstības ceļu sāka pamatīgā amatierisma garā, bet, no otras puses, toreiz galvenais bija pats basketbols, nevis tā ietvars. Uzklausījām spilgtāko personāžu atmiņu stāstus – to, kuri deviņdesmitajos spēlēja, trenēja un tiesāja LBL. Par Santu Didžus pīles kostīmā, nākamo izlases treneri ziliem matiem, mīlas prieku seku ārstēšanu veterinārajā klīnikā un cigaretes dūmu, paverot lidmašīnas logu... Pirmajā daļā – pirmie astoņi stāstnieki.