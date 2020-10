No traģēdijas līdz zvaigznēm. Kādas futbola bumbas stāsts

Septembrī "Netflix" platformā dienasgaismu ieraudzīja dokumentālais miniseriāls ar nosaukumu "Challenger: The Final Flight", kas stāsta par vairākkārt izmantojamā kosmosa kuģa "Challenger" pēdējo, desmito misiju 1986. gada 28. janvārī. Tā ilga vien 73 sekundes, kuģim eksplodējot šokēto pavadītāju acu priekšā, paņemot deviņu cilvēku dzīvības un kļūstot par vienu no traģiskākajām avārijām kosmosa iekarošanas vēsturē. Taču šis ir stāsts par kādu todien izdzīvojušo. Par futbola bumbu un ģimeni, kas to nosūtīja izplatījumā. Divreiz.