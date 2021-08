Nodzert Hruščovu. Basketbola 'aktieru' cīņa ar komunismu 'aukstā kara' laikā

1951. gada augustā divi simti tūkstoši bērnu un jauniešu no visas Padomju Savienības pilsētām ieradās Austrumberlīnē uz komunistu Vudstoku – Pasaules jaunatnes un studentu festivālu. Tas kalpoja kā milzīga propagandas platforma, no kuras uzmest retoriskas atombumbas Rietumu ideāliem, vienu no uzsvariem liekot uz gana pamatotu kritiku ASV šausminošajai attieksmei pret afroamerikāņiem. Tajā pašā laikā Rietumberlīnē amerikāņu militārie helikopteri nolaidās olimpiskajā stadionā, no tiem izkāpa dučiem karavīru, kuri sāka izkraut saplākšņa loksnes, lai uz zālāja izveidotu basketbola laukumu. Notika bija gatavošanās kontrpropagandas operācijai.

22. augustā Berlīnes Olimpiskajā stadionā goda apli veica 1936. gada četrkārtējais olimpiskais čempions Džesijs Ouvenss, šķietami apliecinot, ka Amerika ir melnādainajiem draudzīga vieta. Taču pat leģendārais vieglatlēts bija tikai izkārtne, jo par galveno ieroci cīņa pret vienu no lielākajām prokomunistiskajām sapulcēm vēsturē, Amerika bija izvēlējusies ceļojošu basketbola ikonu grupu "Harlem Globetrotters".

Tas bija ironiski, jo gadu desmitiem "Globetrotters" baltādainās un tumšādainās auditorijas priekšā nācās uzstāties atsevišķi. Apceļojot Ameriku, skatītājiem sagādātais prieks nekad nebija svarīgāks par viņu ādas krāsu. "Globetrotters" spēlētāji uz ielām tika apspļaudīti, bet veikalos un restorānos viņus atteicās apkalpot. Pat laukumā ne vienmēr bija labāk.