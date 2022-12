Spēle bez pulksteņa, danki no sodiņa un rezerves vairogs... Viņu dēļ mainīja basketbolu

Vilts Čemberlens par superzvaigzni kļuva vēl pirms nonākšanas NBA, un jau koledžu basketbolā lika mainīt spēles noteikumus. Atlētiskais centrs varēja uzlēkt līdz debesīm, un viņa komandas biedri Kanzasas universitātes komandā nolēma to izmantot, rodot neordināru veidu, kā izspēlēt gala autus – piespēlējot no auta bumbu pāri vairogam. Soda laukumā gaidošajam Čemberlenam atlika vien uzlēkt un triekt bumbu grozā no augšas, uzreiz pēc bumbas notveršanas gaisā... Drīz vien NCAA aizliedza šādas piespēles pāri vairogam.

Gluži vai neticami šķiet tas, kā Čemberlens bija spēlējies ar groza bumbas noteikumiem soda metienu izpildes laikā. Proti, savulaik nebija izliegts... ieskrieties pirms sodiņu izdarīšanas.