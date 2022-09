Viens ir karotājs. Dirks Novickis – ar Vāciju plecos pēc pasaules slavas un 'nemirstības'

Sākoties Eiropas čempionātam, Ķelnē tika godināts viens no Eiropas visu laiku izcilākajiem basketbolistiem Dirks Novickis. Viņš savulaik teju vienpersoniski aizveda viduvēju komandu līdz godalgām pasaules basketbola forumos. Un tieši viņa iedvesmota, nu izaugusi tāda Vācijas basketbola paaudze, kas pat bez tik spilgtas superzvaigznes var cīnīties par godalgām. Par visu Novicka iespēto basketbola laukumā būtu jāraksta grāmata, tāpēc šoreiz par to, kas viņu no NBA superzvaigznes padarīja par pasaules basketbola leģendu – sniegumu Vācijas valstsvienībā.