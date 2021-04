Pērn Lielbritānijā veiktā 2000 bērnu aptauja vecuma grupā no astoņiem līdz 16 gadiem atklāja, ka katrs piektais aptaujātais cieš no naktī piedzīvotiem murgiem , kas saistīti ar klimata pārmaiņu izpausmēm un bailēm, ko tās izraisa. Turklāt vairāk nekā 40% aptaujāto bērnu atzina, ka neuzticas pieaugušajiem klimata krīzes pārvarēšanā. Pediatri kā nelabvēlīgus bērnības notikumus uzlūko arī dabas izraisītas katastrofas, ko bērns piedzīvo. Šādi notikumi ilgstoša stresa dēļ var nopietni kaitēt veselībai, tostarp pat izraisīt agrāku nāvi, palielināt saslimstības ar vēzi risku un veicināt pārgalvīgāku dzīvesveidu.Kā liecina 2019. gada decembrī publicētais Apvienoto Nāciju Starptautiskā Bērnu fonda jeb UNICEF ziņojums "Vai klimata politika ir bērniem draudzīga?" , tikai 20% no analizētajiem 160 valstu dokumentiem, kuros noteikti nacionāli mērķi klimata pasākumiem pēc 2020. gada, pieminēti bērni, taču nevis kā mērķa grupa, bet gan kopā ar sievietēm – kā viena no klimata pārmaiņu vairāk skartajām sabiedrības grupām. Un tikai trīs valstis no 160 skatītajām savos plānos ir pieminējušas jēdzienu "bērnu tiesības". Citējot jauno klimata aktīvisti zviedrieti Grētu Tūnbergu, vairums ielās esošo klimata aktīvistu ir tie, kuriem pašreiz vēl nav ļautas balsstiesības. Respektīvi, tie ir bērni. UNICEF ziņojumā uzsvērts, ka neviena politika nevar būt bērniem neitrāla, jo jebkura no tām, vienalga, pozitīvi vai negatīvi, var ietekmēt arī bērnu dzīvi.Klimata pārmaiņas un vides degradācija ir tiešs drauds bērna spējai izdzīvot, augt un attīstīties, norāda UNICEF . Bērni ir vismazāk atbildīgi par klimata pārmaiņām, bet tajā pašā laikā tieši bērni visvairāk izjutīs to ietekmi, tostarp kā draudus veselībai, ko izraisa, piemēram, gaisa piesārņojums, vai izglītības nepieejamību nabadzīgos pasaules reģionos, pastiprinot nevienlīdzību sabiedrībā un padarot šo plaisu aizvien izteiktāku paaudžu gaitā. Piemēram, Indijā, Deli, jau ir gadījumi, kad skola uz dažām dienām tiek slēgta, jo galvaspilsētā ir pārāk augsts, līdz ar to veselībai īpaši kaitīgs gaisa piesārņojums. "Klimata pārmaiņu novēršana un to ietekmes mazināšana ir obligāta, lai aizsargātu pasaules bērnus un pilnībā ievērotu viņu tiesības," uzsver UNICEF pārstāvji, mudinot tieši bērnus kļūt par pārmaiņu vēstnešiem vietējās kopienās, iedvesmojot rīcībai arī pārējos sabiedrības locekļus.Vienlaikus bērni ne tikai protestē pret politiskajiem lēmumiem, bet arī paši rada inovācijas. Piemēram, ikgadējās Klimata balvas bērniem saņēmēju vidū ir 17 gadus vecā Adija Joši no Indijas, kas izveidojusi datubāzi , kurā apkopojusi 15 000 augu un kukaiņu barošanās attiecības un kas ir praktisks rīks dārzniecībā un mežsaimniecībā bioloģiskās daudzveidības veicināšanai. Turpretī trīspadsmitgadīgais Hosē Adolfo no Peru īstenoja ideju par ekobanku bērniem, kas ļāva sašķirotos atkritumus pārvērst valūtā, ko tālāk var izmantot maziem ikdienas pirkumiem.