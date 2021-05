Trīs no visiem konkursā iesūtītajiem pieredžu stāstiem izlozes kārtībā tiks pie "DELFI Plus" abonementa 12 mēnešiem. Tos saņems Vita ar stāstu par to, kā bruņurupucis liek mainīt ieradumus, Daina, kura dalījās pieredzē par ģimenes "lupatu" otro dzīvi, un Elīna, kuras aicinājums ir vienkāršs – mazāk ir labāk.



Par projekta "Atbildīgi dabā" veidotāju komandas favorītu izvēlēta Skaidrīte, kura ar savas dzīvesvietas vides sakopšanu vēlas mainīt līdzcilvēku domāšanu un līdz ar to – arī ieradumus. Viņa balvā saņems "Dāvanu serviss" dāvanu karti 50 eiro vērtībā jaunām pieredzēm un piedzīvojumiem.



Balvu saņems arī Pasaules Dabas Fonda favorīts – Vitas stāsts par nātru dažādo pielietojumu. "Spēja saredzēt un novērtēt dabas sniegto atbalstu ir ļoti svarīga. Šķietami vienkāršais "Nātres bļodā un matos" piemērs savieno vairākus būtiskus paradumu virzienus pārtikas izvēlē, veselības uzturēšanā un sevis kopšanā. Mums jāatjauno attiecības ar dabu, tāpēc samazināt patēriņu, pamanot un gudri izmantojot vietējās dabas veltes, ir slavējama rīcība," atzīmē Pasaules Dabas Fonda pārstāve Elīna Pekšēna.



Ar visiem balvu ieguvējiem sazināsimies personīgi līdz 19. maijam.