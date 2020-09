Svešvārdu vārdnīca dabas draugam E-V

Nē, tas nav lamuvārds, lai gan daļa sabiedrības, iespējams, to tā jau uztver. Pesticīdi ir ķīmiskas vielas, ko izmanto lauksaimniecībā dažādu augiem kaitīgu organismu un nezāļu apkarošanai un ko iedala sīkākos veidos, piemēram, herbicīdos, kas iznīcina nezāles, insekticīdos, kas iznīcina kukaiņus, fungicīdos, kas iznīcina patogēnās sēnītes, un citos. No latīņu valodas tulkojot, "pestis" ir "slimība", bet "caedo" – "nogalināt". Eiropas Savienībā ir atļauts lietot tikai tādus pesticīdus, kuri ir ieguvuši Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes jeb EFSA atzinumu par to nekaitīgumu.