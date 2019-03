Martā dzimušo moto: ja tu vari to izsapņot, tu vari to izdarīt!

Trijnieka enerģija – iņ, imperatores spēks, mātes Zemes enerģija – atspoguļo šīs pasaules materiālo auglību, izaugsmi, zemes materiālās veltes. Trīs simbolizē radošo impulsu, kaut kā jauna izveidošanu, kas balstās uz beznosacījuma mīlestību, bez gaidām, prasībām, nosacījumiem. Cilvēki ar šo enerģiju ir radoši, parasti viņiem ir laba intuīcija, fantāzija.

Lai par tavu enerģijas kredo kļūst Volta Disneja vārdi: "Ja tu vari to izsapņot, tu vari to izdarīt!"

Cilvēkiem, kuriem sargeņģeļu punktā atrodas trešā enerģija, ļoti svarīga ir ģimene, bērni, mājas, vieta un status sabiedrībā. Dzīvē viņi tiecas kļūt pamanāmi. Enerģija atbilst grieķu skaistuma dievietei Afrodītei, auglības dievietei Dēmetrai. Šīs enerģijas īpašniekiem ļoti svarīgi mācīties atbrīvoties no jebkāda veida piesaistēm un censties abstrahēties no kaislīgas vēlmes pār kaut ko vai pār kādu valdīt. Ja cilvēks ļaujas šai enerģijai, tad viegli var sasniegt ievērojamus rezultātus un saņemt daudzas dāvanas no Visuma.

Piemīt dabas dota mīlestība uz sevi (rūpējas par savu izskatu), tāpat uz savu tuvāko – bērniem, dzīves partneri un māju. Ir līdzjūtīgi, daudzos gadījumos gatavi upurēties citu labā.

Vīrieši, kas dzimuši marta mēnesī, viegli saprotas ar sievietēm, viņiem patīk atrasties sieviešu kompānijā, ir komfortabli tajā, tomēr viņiem apzināti jācenšas sevī attīstīt 4. enerģijas jaņ, vīrišķās, uguns, saimnieka/imperatora enerģijas īpašības. Uzņemties līderību, atbildību par citiem, mācīties pieņemt lēmumus, būt uzņēmīgiem, būt autoritātei savā ģimenē un tuvinieku vidū. Vīriešiem ar šo enerģiju patīk pievērst sieviešu uzmanību. Viņiem nesagādā grūtības nodarboties ar bērniem, mājas saimniecību un ikdienas mājas darbiem. Saprot jautājumus, kas skar sievietes, labāk nekā citi vīrieši jūt sievietes. Viņiem piemērotas nodarbes, kas skar sieviešu darba kolektīvu vadīšanu un pārvaldīšanu. Šādu vīriešu dzīvēs vienmēr ir kāda sieviete–patronese. Visa mūža garumā viņiem ir diezgan ciešas saites ar māti, viņi uzklausa mātes padomus, bet gadās, ka māte ietekme ir pārlieku izteikta. Mātes lomu var uzņemties arī sieva.

Trijnieka sievietes ir apveltītas ar neparastu sievišķību, skatoties uz viņām, šķiet, ka satikta īsta karaliene, lēdija. Īpašu uzmanību velta mājīguma atmosfēras radīšanai, svarīgs komforts, ekskluzivitāte. No dabas apveltītas ar ārējo skaistumu, magnētismu, sievišķību.

Martā dzimušie ir labi organizatori un pārvaldnieki, labi vada savu mājas saimniecību. Racionāli rīkojas ar naudu, prot to pelnīt. Parasti nauda nāk pie viņiem, veicas savā biznesā. Labi jūtās vietās, kur apgrozās liela nauda. 3. enerģijas cilvēki ir atbildīgi, uzmanīgi, bieži cenšas kontrolēt visus savus tuviniekus, mēģinot atrisināt visas viņu problēmas.

Parasti 3. enerģijas pārstāvji ātri nokļūst uzmanības centrā, zina un saprot, kā panākt, lai viņiem sekotu. Par savu realizāciju viņi spriež pēc materiālās labklājības un panākumiem, pēc tā, kāda ir viņu dzīvesvieta, mašīna. Mīl, kad viņiem apkārt ir daudz skaistu mantu, novērtē labu ēdienu, elegantu apģērbu, bieži orientējas modes jautājumos. Mīl dzīvniekus un dabu. Viņi ir dāsni, laipni, ļoti atvērti. Viņu uzdevums ir pašiem un citiem cilvēkiem palīdzēt sasniegt materiālo labklājību un cienīgu dzīvi.

Parasti 3. enerģijas īpašnieki (visizteiktāk raksturīgs vīriešiem) meklē sievieti– garīgo skolotāju un ir gatavi par to maksāt jebkādu cenu. Gaida īpašu uzmanību pret sevi, vēlas izveidot īpašas attiecības. Bet uzdevums saprast, ka paši ar visu var tikt galā un ka zemes cilvēki nav jāpielīdzina svētajiem. Tad labāk izvēlēties "svētu sievieti", piemēram, Dievmātes attēlu, un lūgties tai.

Martā dzimušais pamatā ieradies šai pasaulē pie savas mammas (bet ne risināt viņas karmiskos jautājumus!). Iepriekšējā dzīvē cilvēks bijis samērā nepatstāvīgs un daudzos aspektos atkarīgs no mātes, ģimenes un arī šajā dzīvē var būt līdzīgi. Šajā dzīvē viņam jāiemācās būt patstāvīgam gan lēmumos, gan darbos. Bieži nenotic paši sev, ļaujas slinkumam, emocionālajam svārstīgumam. Paši tiecās pēc līderības, tomēr sabiedrībā ir it kā aiz kadra, jo cer, ka kāds cits viņus no turienes izvedīs. Viņiem ir vajadzīgs atbalsts, kāds skolotājs. Viņu uzdevums – pamest vecāku ligzdu, radīt sava ģimeni, patstāvīgi pieņemt lēmumus, izveidot pašiem savu komandu un būt tās vadītājiem. Pašiem būt savas dzīves režisoriem visās jomās. Dzimtas ietvaros apzīmē mātišķās enerģijas trūkumu, martā dzimušais ieradies, lai to atnestu savā ģimenē.

Akmeņi: 3. enerģiju aktivizē zaļo/zilgano un rozā toņu akmeņi, piemēram, rozā kvarcs, amazonīts, akvamarīns, hrizolīts, topāzs, safīrs (uzmanību – ne katrs var nēsāt akmeņu, kura cietība ir 10-8 vienības. Cilvēkam vispirms jāatbilst akmeņa–skolotāja līmenim).

Ercenģeļi: Gabriels, Zadkiels. Sargeņģeļi (pēc A. Medvedeva): Raahjahs (1.–5. marts), Jebemjahs (6.-10. marts), Hajaijahs (11.–15. marts), Moumjahs (16.–20. marts), Alvehu (21.–25. marts), Aljeli (26.–31. marts).