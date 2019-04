Vai ir iespējams nodzīvot līdz 120 gadiem?

Ilgāks mūžs jau izsenis ir bijis viens no lielākajiem cilvēces izaicinājumiem. Ilgdzīvotājiem, kuri pārkāpuši 100 gadu slieksni, bieži vaicā veiksmes formulu ilgākam mūžam, meklējot pieeju, kas ļautu ikvienam to atkārtot. Vai latvieši var kļūt par ilgdzīvotāju nāciju – tas ir viens no galvenajiem jautājumiem, ko aktualizē biohakeru kustība "Biohacking.lv".

Latvijas biohakeru kustības mērķis ir panākt, lai Latvija kļūtu par laimīgāko valsti pasaulē un lai mūsu valsts iedzīvotāji dzīvotu ilgu un kvalitatīvu mūžu. Biohakings ir pieeja un darbību kopums dzīvesveida uzlabošanai, izmantojot dažādus fizioloģiskus un mentālus rīkus. Tas viss palīdz "uzlauzt" organismu un justies enerģiskāk, veselīgāk un produktīvāk. Biohacking.lv līdzdibinātājs Kaspars Vendelis iesaka 4 biohakeru rīkus dzīves kvalitātes uzlabošanai, lai dzīvotu labāk un ilgāk.

Visa pamatā laimīgas attiecības ar līdzcilvēkiem

Hārvardas Universitātes 80 gadu garumā veikts pētījums ir pierādījis, ka viens no galvenajiem faktoriem, kas ietekmē ilgu mūžu, ir attiecības ar līdzcilvēkiem. Un tas, cik laimīgs cilvēks ir šajās attiecības. Lai dzīvotu ilgāk un labāk, ir jābūt cilvēkos, kopā ar ģimeni un savējiem – vai tās ir domubiedru tikšanās, komandas sporta nodarbības, veselīga dzīvesveida kopienas – variantu ir ļoti daudz.

Izmanto stresu savā labā

Izvairīties no stresa mūsdienās nav iespējams, bet kā būtu ja mēs varētu izmantot stresu savā labā! Epizodisks stress, aukstums un pat bads var palīdzēt justies labāk. Izaicinot emocionālos un fiziskos stresa faktorus, varam uzlabot savu veselību. Ikdienā mēs esam pakļauti augstam stresa līmenim profesionālajā vidē, tādēļ ārpus darba vides jebkāds stress vai izaicinājums tiek uztverts kā apdraudējums, īpaši – aukstums un sals, jo vēlamies būt siltumā un komfortā.

Mūsu klimats ir devis iespēju izmantot laikapstākļu priekšrocības un stiprināt organismu ar rūdīšanos, tomēr šīs iespējas izmanto tikai retais. Aukstumā uzlabojas termoģenēzes spēja jeb spēja pielāgoties aukstumam, un tas stiprina organismu kopumā. Rūdīšanās var palīdzēt zaudēt svaru, jo paatrina tauku sadegšanu un uzlabo vielmaiņu. Kopumā kontrolētā apjomā stress var uzlabot imūnsistēmas darbību, likt prātam strādāt intensīvāk, lai atrisinātu problēmās, un uzlabot atmiņu.

Kustības muskuļu tonusam visa mūža garumā

Lielākā daļa no mums pavada ikdienu sēdošā darbā, kam seko pārsēšanās auto vai sabiedriskajā transportā. Taču tieši kustības ir viens no galvenajiem punktiem, ko daudzi ilgdzīvotāji ir minējuši kā ilga mūža noslēpumu. Tai nav jābūt kampaņveida pieejai, bet drīzāk daļai ikdienas darba. Piemēram, vienkārša pastaiga – ja vari, paej pāris pieturu ar kājām vai izkusties pēc darba dienas.

Pastaiga ļaus relaksēties un uzlabos kopējo muskuļu darbību, ar katru soli pietuvinot ilgdzīvošanai. Pastaiga noder arī vispārējam tonusam un labsajūtas uzlabošanai. Tuvojoties vecumdienām, ķermeņa muskuļu masa samazinās un muskuļi kļūst vājāki, tādēļ noderēs spēka vingrinājumi kombinācijā ar vieglām pulsa paaugstināšanas aktivitātēm. Piemēram, pastaiga ātrākā solī vai kāpšana pa trepēm ir ideāls veids, kā rūpēties par sevi.

Ēdiena gatavošana – vērtība visa mūža garumā

Ēdiens ir viens no centrālajiem nosacījumiem ilgdzīvošanai, īpaši – gatavojot pašiem. Plānojot un rūpējoties par labas un pilnvērtīgas maltītes pagatavošanu, mēs rūpējamies par savu veselību. Nav vienas, pareizās formulas, kas norāda uz produktu izvēli ilgākam mūžam. Bet ir ieteicams ēdienkartē samazināt sāls apjomu, ātros ogļhidrātus, konservantus un krāsvielas. Galvenais ir rūpēties par to, lai ēdiens, ko lietojam ikdienas uzturā, nekaitētu, priekšroku dodot augstas kvalitātes produktiem ar vērtīgām uzturvielām.