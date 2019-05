Kā nejauku enerģiju pārvērst noderīgā?

Viss šajā pasaulē sastāv no enerģijas – no atoma līdz pat Izplatījumam. Visam, kas mums apkārt, – cilvēkiem, viņu domām, augiem, akmeņiem, ūdenim – visam piemīt noteikta enerģija. Sākotnēji enerģija ir neitrāla, taču tai var piešķirt jebkādu lādiņu, virzienu un formu.

Mēs sajūtam enerģijas plūsmu, kad tā ir kaut kā – negatīvi vai pozitīvi lādēta. Ar pozitīvās enerģijas plūsmu it kā viss būtu skaidrs: mēs to pieņemam, tā mūs piepilda, dod mums spēku piepildīt savas vēlmes vai sniedz dziedināšanu. Bet negatīvā, graujošā enerģija – kā ir ar to?

Mums visapkārt ir bezgalīgi daudz negatīvās enerģijas plūsmu, no kurām lielāko daļu ģenerē domas vai rīcība. Niknums, bailes, uzbudinājums, skaudība, vientulība, vilšanās, vainas sajūta, naids, aizvainojums, greizsirdība – tas ne tuvu nav pilns to emociju saraksts, ar kurām cilvēks veido negatīvas enerģijas plūsmas, kas vērstas pret sevi pašu vai pret citiem. Un šīs negatīvās enerģijas plūsmas sāk savu graujošo darbību, kas fiziskajā pasaulē negatīvi atspoguļojas uz attiecībām starp cilvēkiem, uz veselību un vēl daudzās citās jomās.

Pastāv dažādas tehnikas, kā neitralizēt šo negatīvo enerģiju ietekmi. Vari aktivēt enerģētisko aizsardzību (piemēram, aizsardzības amuletus) un nodrošināt sevi pret negatīva iekļūšanu tavos smalkajos ķermeņos, raidot negatīvās enerģijas plūsmu atpakaļ šā negatīva avotam. Vari izmantot piedošanas metodi, taču tā ne vienmēr ir efektīva, jo sirds dziļumos ne katrs ir spējīgs patiesi piedot, un enerģijas plūsma vienkārši uzkrājas tādā blīvā, smagā kūlī, kas kā bumba gaida savu sprādziena mirkli.

Un ko tad lai dara?

Te jāatceras vienkāršs fizikas pamatlikums – enerģijas nezūdāmības likums, saskaņā ar kuru enerģija nerodas un nezūd, bet spēj pārvērsties no viena veida citā.

Pārvērst negatīvās enerģijas plūsmu pozitīvā var ar energotransformējošas meditācijas palīdzību (tieši tā es nodēvēju šo tehniku).

Būdama praktizējoša rūnoloģe un teta hīlere ar pakāpi Reiki, es ilgāku laiku meklēju vieglu un ikvienam pieejamu metodi, kā negatīvu enerģiju transformēt pozitīvā un izmantot sev par labu, jo tieši ar negatīva iedarbības sekām cilvēki vēršas pēc palīdzības pie ezoteriķiem.

Šī tehnika ir salīdzinoši vienkārša, un tās izpildīšana nepaģēr īpašu apmācību. Tajā izmantoti teta viļņu dziedniecības prakses elementi. Daudzi mani audzēkņi praktizē šo tehniku ar lieliskiem rezultātiem. Ar energotransformējošās meditācijas palīdzību jebkuru negatīvo enerģiju var viegli pārvērst, piemēram, veiksmes enerģijā. Vai slimības enerģiju – izdziedināšanas enerģijā, turklāt fiziskajā līmenī patiešām notiek izdziedināšanās vai, kā minimums, veseļošanās.

Veselības prakšu un seno zināšanu festivālā "Spīdolas salidojums" 11. maijā Cēsīs, "Orākuls.lv" semināru teltī, es vadīšu semināru, kurā stāstīšu par negatīvās enerģijas graujošo ietekmi, par to, kā sevi enerģētiski aizsargāt, un iepazīstināšu visus gribētājus ar energotransformējošās meditācijas metodi. Priecāšos padalīties ar tevi savās zināšanās un pieredzē!