Skaņas klusums

Skaņu dziedniecība ir tūkstošiem gadu sena prakse, kas sastopama visā pasaulē – neskaitāmās kultūrās. Tās vēsturi apliecina ēkas, kas veidotas īpaši skaņu dziedniecības nolūkiem un kuru radīšanā prāta dāvanas sapludinājuši gan arhitekti, gan dziednieki.

Skaņu dziedniecības entuziasti apmeklē šīs maģiskās vietas, kurās iespējams izzināt dziednieciskās skaņas dabisko pastiprinājumu. Struktūru labvēlīgās ietekmes izpēte sniedz vērtīgu ieguldījumu veselības izglītībā un dažādās zinātņu jomās. Ikdienā mūs ieskauj skaņa, kurā ieklausāmies vai kuru radām. Svarīgi apjaust, cik lielā mērā apzināmies skaņas patieso klātbūtni.

Mans ceļojums skaņas valstībā iesākās agrīnā vecumā. Kad man bija aptuveni pieci gadi, intuitīvi pētīju ķermeņa radītās skaņas – skaņas, kas radās, ādai saskaroties ar ādu. Spiediens, izjūtas, ieklausīšanās, poza, kontrole, apzinātība – vien daži piemēri pieredzē, ko izzināju un mācījos pielietot. Mana aizrautība pieņēmās spēkā un intensitātē. Desmit gadu vecumā, viesojoties Āfrikas kontinentā, zinātkāre beidzot rada mērķi. Iepazinu zulu cilšu dziesmu, deju un bungu spēles tradīcijas. Mana iekšējā atklājumu meklētāja kaisme sastapās ar ārēju ietekmi un ceļu, radot līdzsvaru.

Dzīves gaitā parasti vispirms esmu pievērsis uzmanību sava ķermeņa un ādas saskarsmes apzinātībai. Tieši šī izpratne ļāvusi veidot izsmalcinātāku pieeju skaņas ritmu izpausmēm – sākot ar laiku, ko aizvadīju, spēlējot ļaužu iecienītā rokgrupā, līdz pat individuālu dziedniecības sesiju vienkāršībai manā privātpraksē.

Ādu saskaršanās veidoto skaņu izpēte vēlāk – desmit gadu vecumā – pārauga manis paša ādas pieskārienos bungu ādai. Vērojot zulu spēlmaņu spēku un kaismi, atklājās mana dziļākā sūtība – skaņas un ritma savērpšana sakrālā skanējumā. Skaņas un ritma savienībā rodas vilnis. Gluži kā sakrālās uztvērības sērfotājs – visu mūžu esmu turējies šī viļņa galotnē. Protams, dažkārt sanācis pakļūt zem ūdens, tomēr arvien esmu atgriezies pie svētā skaņas un ritma viļņa.

Dabā novērojama nebeidzama kustība, kas mudina dzīvības evolūciju. Tās klātbūtne arīdzan līdzinās vilnim, kurā sastopas dzīvība un nāve. Tā kā savas mācības esmu guvis intuitīvā ceļā, spēju padziļinātā līmenī rezonēt ar šā viļņa klātesamību skaņas veidolā, kā arī pats sevī.

Diemžēl mūsdienu cilvēkiem piemīt tendence vilni pastiprināt, pietuvinot frekvencei, kas nav veselīga dzīvajiem Zemes organismiem – arī mums ne. Tādēļ – intuitīvas izziņas ceļā – esmu iemantojis ticību viļņa radīšanai, kāpumam un kritumam. Audioloģijas zinātnē to iespējams novērot vilņa veidā. Skaņas dziedniecībā es saredzu ievērojamu uztvērības un enerģijas potenciālu, kas veicina radošo apziņu.

Manuprāt, skaņas apzinātība ir tikpat svarīga kā klusums, jo apziņas vilnis dzimst klusumā, taču pāraug skaņā. Starptautiskajos mācību semināros aicinu audzēkņus pazīt neredzamā klātbūtni sevī. Klusums ir iekšējā enerģija, bet viss mūsos notiekošais ietekmē skaņas ārējās izpausmes. Rodoties skaņai, uztvere vai apziņa kalpo kā sākotne, kurā šī skaņa spēj dzimt. Veidojas nolūks, kas nosaka ceļu pretim mērķim.

Neredzamais – kļūst redzams. Skaņu dziedniecībā pastāv vairāki praktiski un teorētiski faktori, kas veicina dziedniecības procesus.

Dzīvojot uz šīs planētas, esam tik lielā mērā pievērsušies redzamā uztvērībai, ka neredzamais teju piemirsies. Mēs to pieredzam tikai tad, kad tas kļūst redzams – taču jau negatīvā veidā. Iztēlojieties pasauli, kurā neredzamo iespējams pieredzēt, pirms tas kļuvis redzams. Mēs spētu pārveidot dažādu slimību eksistenci – ja vien būtu apveltīti ar dziļu izpratni par to, kas rodas no klusuma, ja spētu pieredzēt pašu klusuma enerģiju.

Apzināta pāreja no klusuma skaņā, pēc manām domām, ir viens no sakrālākajiem aktiem jebkurā dziedniecības jomā. Apjaušot, kāda "barība" nepieciešama, lai neredzamais gūtu redzamu izpausmi, mēs varam piedāvāt patiesu dziedināšanu, kas brīva no pieņēmumiem.

Esot sakrālā klusumā, pieredzam dvēseles neredzamo būtību. Tā ir neierobežotas pārpilnības telpa. Šāds pieredzējums skaņas veidolā izpaužas kā visskaistākā klātesamība. Dzimst sakrālais vilnis, kurā klusums un skaņa atspoguļo redzamās un neredzamās enerģijas, nodrošinot patiesu un autentisku dziedināšanu.

