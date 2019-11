Septiņas čakras – portāli uz kosmisko atmodu

Šodien, kad parādās aizvien vairāk ezoteriska rakstura informācijas, der zināt "ābecīti". Bet – kuram gan ir laiks visu izlasīt un visos kursos izsēdēt? Tāpēc piedāvājam Holistiskās jogas un meditācijas skolas direktora, Paradigmas maiņas samita rīkotāja Entonija O'Flinna īsu pārskatu par čakrām.

Čakras ir mūsu enerģētiskā skice. Zināšanas par čakrām ir svarīga daļa, lai patiesi saprastu nefizisko, enerģētisko ķermeni. Lai izprastu, kas mēs patiesībā esam, mums ir jāizpēta šī mūsu esības daļa, kas parasti ir neapbruņotai acij neredzama.

Vārds "čakra" sanskritā nozīmē "ritenis". Tas ir tāpēc, ka čakras pēc formas ir apaļas. Taču tās negriežas. Nadi un ziedlapiņas, kā tās reizēm dēvē, ir statiskas. Tā ir enerģija jeb prāna, kas griežas vai kustas caur čakrām. Labs salīdzinājums ir akupunktūras punkti no ķīniešu medicīnas. Šie specifiskie punkti paliek uz vietas, caur meridiāniem kustas "ci" – dzīvības enerģija.

Čakras nav tikai enerģiju centri, tās patiesībā ir diezgan komplicētas un atbild par fiziskās, mentālās, emocionālās un garīgās veselības uzturēšanu. Auras stāvoklim un čakrām ir tieša ietekme uz cilvēka veselību, kā arī viņu emocionālo un psiholoģisko stāvokli. Pamatā ir septiņas primārās čakras, taču eksistē arī vairākas sekundārās čakras ar savām specifiskajām funkcijām.

Čakras apzīmē pilnu cilvēka apziņas spektru. Šie stāvokļi var mainīties atkarībā no dažādajām situācijām, kuras piedzīvojam, un tā, kā mēs integrējam mūsu uzmanību savā pieredzē. Tās veido mūsu skatu uz Visumu, parāda mūsu potenciālu uz evolūciju un iekšēju transformāciju.

Muladhara – saknes čakra

Sanskritā tas nozīmē "saknes balsts". Šī čakra ir saistīta ar Zemes stihiju un "sastāv" no četriem spieķiem. Muladhara ir esības "baterija", atbildīga par vitalitāti. Daudzi cilvēki, kas cieš no zema enerģijas līmeņa, bieži vien ir atvienoti no iedzimtā vitalitātes avota, zemes. Cilvēkiem, kas dzīvo lielās pilsētās, agustās celtnēs ar gaisa kondicionieriem, trūkst prānas, dzīvības pamatspēka. Savienošanās ar zemi, pat vienkārša pastaiga basām kājām pa pludmali spēcinās šo čakru.

Kā jau sakne, šī čakra tiešā veidā ietekmēs pārējo čakru spēku un auru kopumā. Tas ir pamats un mūsu enerģētiskās esības balsts. Tās arī ir mājas kundalini šakti, pirmatnējai enerģijai, kas, lai gan ir neaktīva vairumā cilvēku, kad pamostas, paceļas caur galveno enerģētisko kanālu, raisot garīgu atmodu, savienojoties ar kroni. Šī atmoda ir enerģijas un apziņas apvienojums, kas ir arī vīrišķā un sievišķā savienojums, lai radītu samadhi jeb kosmiskās apziņas stāvokļus.

Psiholoģiski šeit atrodas bailes un mantkārība, kas rada cīnies-vai-bēdz reakciju. Muladhara ir atbildīga arī par vispārējo integrāciju fiziskajā plānā.

Šī čakra arī ir vieta dažiem dabiskajiem instinktiem, piemēram, izdzīvošanas, patveršanās, ēšanas un gulēšanas. Salīdzinājumā ar augšējām čakrām, muladhara ir primitīvāka apziņas forma, taču daudz svarīgāka dzīvības uzturēšanai. Fiziski šī čakra kontrolē kaulus un zobus, kā arī ožu.

Svadhisthana jeb sakrālā čakra

Sanskritā – "paša miteklis". Šī čakra ir saistīta ar Ūdens stihiju un sastāv no sešiem spieķiem (ziedlapiņām). Svadhisthana ir ļoti svarīga čakra, tā kā aptuveni 80% no cilvēces dominējošā ir šīs formas apziņa. Līdzīgi, apmēram 75% no šīs planētas ir ūdens. Šī čakra ir saistīta ar kolektīvo apziņu un ietver daudzas no mūsu sociālajām normām.

Tā kā svadhisthana ir saistīta ar Ūdens elementu, tā pieņems jebkuru formu, kurā tiks ievietota. Ja ieliesi ūdeni glāzē, tas pieņems glāzes formu. Ja ieliesi ūdeni katlā, tas pieņems katla formu... Tas jāatzīmē, jo atspoguļo individuālo vērtību trūkumu un uzskatus, kas definē svadhisthanu. Tādējādi šī čakra ir pūlis, masas un pieņemtās normas. Viedokļi un uzskati ir pielāgoti, lai iekļautos pūlī. Ja visi runā par futbolu, cilvēks, kurš domā svadhisthanas līmenī, gribēs iederēties, tāpēc izrādīs interesi par futbolu. Šī apziņa arī atspoguļo vajadzību pēc respekta un pieskaņošanās.

Šis esības veidu atmodušies cilvēki nievājot saukā par aitu bara līmeni. Elite šo apziņas formu izmanto, jo cilvēki, kas uztver realitāti caur šīm lēcām, vēlas vienkārši peldēt pa straumi un viņiem ir pat bail būt citādiem vai mainīt attieksmi uz tādu, kas stāv pretī pieņemtajiem uzskatiem. Šis ir manipulācijas un kontroles pamats, jo apziņa vienkārši nav spējīga novērtēt manipulācijas kontroles un mehānismus.

Romiešu frāze "dodiet viņiem maizi un izklaides" labi apkopo uzmanības novēršanu un izklaides nozares zvaigžņu baumas šodienas apziņā, kas ir mērķtiecīgi radīta, lai noturētu cilvēkus zemākās esības frekvencēs. Vēl jo vairāk tāpēc, ka svadhisthana atbild arī par gaumes sajūtu, tāpēc tik izplatīta ir pakļaušanās modei un kultūrai.

Lai izlauztos no šīm kontroles sistēmām, jāceļ apziņas līmenis, lai sāktu saprast spēcīgo indoktrināciju, caur ko cilvēce iet, un iegūtu "acis, lai redzētu".

Svadhisthana ir arī saistīta ar Mēnesi, seksualitāti un vairošanos, no kurienes arī saikne ar dzimumorgāniem un mēli. Izskatīgs, harizmātisks un pievilcīgs cilvēks ir svadhisthanas čakras attēlojums.

Kad vairums cilvēku apsver savas personīgās un emocionālās problēmas, viņi pamatā strādā ar šo čakru. Ūdens elements ir diezgan smags, līdz ar ko depresija, atstumtība, pašnožēla un bēdas arī ir saistītas ar līdzsvara trūkumu šajā čakrā.

Manipura jeb saules pinuma čakra

Sanskritā – "dārgakmeņu pilsēta". Šī ir atsauce uz žilbinošo manipuras daļu, kas saistīta ar Uguns stihiju un sastāv no 10 spieķiem.

Manipura ir svadhisthanas pretstats, tā ir saistīta ar Sauli un tādām īpašībām kā vadība, autoritāte, vara un pašapziņa. Svadhisthana ir pūlis. Manipura ir pūļa vadītāji. Šī apziņa pieņem vadītāja lomu, emocionālo un psiholoģisko savienojumu ar veiksmi, kā arī ietekmes un varas amatus.

Visi personības attīstības treniņi, kas vērsti uz motivācijas, produktivitātes, dinamikas, pārliecības un ticēšanas sev stiprināšanu, ir saistīti ar šo čakru. Svarīgi, ka trīs zemākās čakras nav sliktas, problēmas rodas tikai tad, ja tajās parādās bloki vai tās zaudē līdzsvaru. Citādi tur viss būs harmoniski. Taču visos apziņas un emociju negatīvajos stāvokļos vainojami ir trīs zemākie enerģijas centri.

Anahata jeb sirds čakra

Sanskritā – "neievainotā, nesakautā". Šī attiecas uz īpašību, ka dvēsele ir neiznīcināma, mūžīga. Anahata sastāv no 12 spieķiem un ir saistīta ar Gaisa stihiju. Spieķu skaits, kas čakrām ir, ir svarīgs, jo kā pastāv saistība starp spieķu skaitu un apziņu, ko tās iemieso. Piemēram, ja runa ir par Anahatu, ir 12 horoskopa zīmes, 12 mēneši gadā, 12 stundas dienā, 12 Jēzus mācekļi, 12 dažādi vārdi Saules dievam Surjam (un ir vēl daudzi citi piemēri)... Visiem šiem ir saistība ar sirdi.

Sirds apziņa arī tiek uzskatīta par svarīgu aspektu notiekošajā planētu paradigmu maiņā. Daudzi mistiķi uzskata, ka šis ir kosmiskais plāns cilvēcei, un nākotni uz šīs planētas raksturos mīlestība un līdzjūtība.

Izplatītās problēmas ar sirds slimībām mūsdienu cilvēcē var tikt attiecināta uz diētu un dzīvesstila izvēlēm, taču joprojām tam pamatā ir harmonijas pamats fiziskās sirds līmenī.

Nozīmīgi, ka ēteriskais ķermenis un čakras kontrolē fizisko ķermeni. Ja rodas problēmas, vājums vai bloks smalkajos ķermeņos, pienāks brīdis, kad tie atspoguļosies fiziskajā ķermenī. Dziļākais un vispilnīgākais veids, kā izdziedināt emocionālu problēmu, ir strādāt tieši ar nefizisko esības aspektu. Kaut gan tas tā nav katrā situācijā: kad problēma izpaužas arī fiziskajā ķermenī, tad jātiek galā arī ar fizisko ķermeni. Problēmas iemesls var būt emocionālā disbalansa dēļ, kas sācies astrālajā ķermenī emocionālajā līmenī un tad pāriet fiziskajā ķermenī. Šī noteikti ir ķermeņa saikne ar prātu.

Sirds apziņa vienmēr ir skaista. Tādas īpašības kā maigums, jūtīgums, pazemība, uzupurēšanās, līdzjūtība, spēja piedot, empātija, pašpieņemšana, tīra beznosacījumu mīlestība un dziļš iekšējais miers ir brīnišķīgie anahatas čakras aspekti.

Tur pastāv arī dziļa pilnveidošana, pateicība un harmonija, kas atspoguļojas indivīdā ar rezonansi. Savienojums ar Gaisa stihiju dod arī enerģētisku vieglumu tiem, kuriem šis ir dominējošais apziņas līmenis. Rokas un plaukstas ir saistītas ar sirdi, kas attēlo saikni ar pieskārieniem un dažādām dziedināšanas metodēm, kurās ir iesaistītas plaukstas, kas viss korespondē ar anahatas čakru.

Anahatas čakra ir svarīga arī tāpēc, ka gan zem, gan virs tās ir trīs čakras. Šis ir ceļa vidus, kas savieno augstākos un zemākos mūsu esības aspektus.

Čakras veido arī Visuma polaritāti – plusus un mīnusus, solāru on lunāro, Iņ un Jan. Sirds gadījumā spēja izjust mīlestību, saprast un saņemt mīlestību ir Iņ. Spēja dot mīlestību, to radīt un manifestēt ir Jan. Tas nozīmē, ka čakrām ir jābūt balansētām un centrētām starp šiem diviem Visuma poliem, lai iegūtu harmoniju.

Višudha jeb kakla čakra

Sanskritā – "īpaši tīra". Šī čakra ir saistīta ar Ēteri, kas ir piektais elements, un tai ir 16 spieķi. Spieķu skaits ir svarīgs, jo tas ir indikators, cik kompleksa ir apziņa. Augstākas čakras ir kompleksākas savas apziņas struktūrā.

Višudha attiecas uz laiku un vietu. Tā ir realitātes īstā daba, kas paceļ laika pieredzi pār ierobežoto pagātnes, tagadnes un nākotnes perspektīvu. Šajā līmenī laiks tiek piedzīvots kā viens ilgums – mūžīga tagadne. Višudha iekļauj vietas bezgalību, kosmosu un visuma izplešanos. Paceltā apziņas sfēra ietver arī estētiku, sakrālo ģeometriju – dziļāku iedvesmas formu, kas var atvērt Visuma mistērijas un ļaut izpētīt patiesos realitātes likumus. Atsevišķiem klasiskās mūzikas skaņdarbiem arī ir Višudha frekvences, kas parādās senatnīgajā un cildenajā rezonansē.

Šis apziņas līmenis uz šīs planētas šobrīd ir rets, taču tā nospiedumi joprojām redzami tādās estētiskās un precīzi veidotās vietās kā Heopsa piramīda.

Tā kā šī čakra pārvalda vairogdziedzeri un epitēlijķermenīšus un vairogdziedzera slimības ir bieža parādība mūsdienās sievietēm pēc 40 gadu vecuma, ir svarīgi izprast šā enerģijas centra svarīgumu, lai uzturētu labu veselību šajā ķermeņa daļā.

Višudha čakras tīrība ir atkarīga no indivīda darbībām, vides, kurā indivīds pārsvarā uzturās un dzīvesstila. Spēja dzirdēt skaņas, ko cilvēki parasti nevar, arī ir saistīta ar Višudhu, jo dzirde ir saistīta ar šo enerģijas centru. Citas virsspējas ietver spēju piekļūt kosmiskajam plānam un dvēseles uzdevumam u.tml. Kakla čakra pārvalda arī runas spēju no paaugstinātas perspektīvas.

Adžna jeb trešās acs čakra

Sanskritā – "pavēle". Šī čakra ir saistīta ar smadzenēm, un tai ir 96 spieķi, kaut gan pamatā runā par diviem lielajiem spieķiem. Tas ir tāpēc, ka tas ir pēdējais polaritātes (Iņ un Jan) līmenis pirms savienošanās ar vienoto apziņu.

Adžna čakra ir patiesi pacelta apziņas sfēra, kuru tikai daži mūsdienu sabiedrībā var iemiesot. Adžnas spēks ir piedāvāt augstāku intelekta formu, kas ir līdzvērtīga tikai ģēnija intelektam. Piemēri iekļauj tos cilvēkus, kas var izšķirstīt telefonu grāmatu un atcerēties katras personas numurus, šaha spēlētājus, kas var uzvarēt, spēlējot vairākas spēles vienlaikus, kā arī tos, kas spēj ātri iemācīties jaunas lietas un paturēt šīs zināšanas, jo tas viss ir saistīts ar trešās acs spēku.

Adžna atbild arī par gaišredzību, telepātiju un "zināšanas" veidu. Daži no labākajiem pareģiem vēsturē, piemēram, Nostradams, ieguva šīs spējas, atverot Adžnas čakru. Trešajai acij ir spēja padarīt cilvēku par pareģi – redzēt ar prāta aci.

Uzskats, ka, būdama saistīta ar prātu, Adžna atbild arī par mentālajām problēmām, ir nepareizs. Katrai čakrai ir aspekts, kas savienots gan ar emocionālo ķermeni, gan mentālo ķermeni. Līdz ar to ir labāk harmonizēt čakru, kas atbild par konkrēto emocionālo vai mentālo problēmu. Kaut gan

savas spēcīgās dabas dēļ Adžna kontrolē arī čakras, kas ir zem tās.

Sahasrara jeb kroņa čakra

Sanskritā – "tūkstošspieķotā". Kaut gan sahasrara tehniski nav strukturēta tāpat kā pārējās sešas primārās čakras, tā joprojām tiek klasificēta kā viena no septiņām čakrām. Tas ir tāpēc, ka sahasrara nav ritenis, bet gan aptver galvas augšu un ir augšup vērsta torņa formā, līdzīgi kā Budas "kronis".

Sahasrara ir cilvēku evolūcijas virsotne. Tās aktivizēšana rada tādus stāvokļus kā, piemēram, kosmiskās apziņas stāvokli jogas tradīcijā. Šīs atvēršana rada to, kas zināms kā apgaismība, mokša, mukti, satori, pašrealizācija, un ir vārti uz pārpasaulību, lai piedzīvotu patieso realitātes dabu.

Sahasraras apziņu raksturo skaidrība, svētums, augstāks apziņas stāvoklis. Sahasrara ir visu čakru summa. To raksturojošais noturīgais simbols ir prizmas piepildīts gaismas stabs, kas tad izklīst visās varavīksnes krāsās. Tas ir tāpēc, ka sahasrarai nav polaritātes, tā ir vienotā apziņa. Sahasrara iemieso vispārējo radīšanas vienotību un atbrīvojas no ego lomas, kas rada atdalītības ilūziju.

Čakru tēma ir plaša. Cilvēki ir tieša Visuma kopija. Kvantu fizikas izpratne, ka daļa ir visā un viss ir daļā, atspoguļo šo gudrību. Lai iepazītu Visumu un pieredzētu pilnu apziņas spektru, kāds potenciāls cilvēcei ir dots, ir jāiemieso un jāiepazīst visas septiņas čakras.