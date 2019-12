Īpatnējā Ziemassvētku izdarība – bluķa vilkšana

Bluķa vakars sakrīt kopāar mūsu svētku vakaru ap ziemas svētkiem. Šis bija tiem īsti plosīšanās un dzeršanas laiks, kur tie, visādi izērmojušies, it bezkaunīgi un lopiski dzīvoja. Tad mēdze lielu smagu bluķi apkārt vazāt, to vilkdami ar lūku virvēm, un vēla to ar lielu gavilēšanu no viena ciema un nama uz otru un galā sadedzināja. /K. Šulcs, Kurzemes stāstu gr. 1832./