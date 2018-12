Ziemas saulstāvji ir laiks, kad vairāk darbojamies ar iekšējo un smalko pasauli, mēģinot tur tikt vaļā no savu laiku nodzīvojušā un vairs nederīgā, lai atbrīvotu vietu jaunām domām, plāniem un darbiem.

Lūk, "recepte" vienam ugunsrituālam, kuram tieši ziemas saulstāvjos vislabākais laiks un vislielākais spēks. Tā ir modificējama saskaņā ar savām sajūtām, saglabājot pamatprincipus.

Iekārto telpu savam rituālam.

Tā kā šis ir ugunsrituāls, ļauj, lai vienīgais apgaismojums telpā ir sveces. Iespējams, vari paņemt palīgā kādus kristālus (tātad – Zemes stihijas pārstāvjus).

Ja tev ir izteikta saikne ar Gaisa stihiju, vari talkā ņemt kādu no ēteriskajām eļļām:

vīraks der meditācijai, palīdz fokusēties,

ciedrs vairo viedumu,

bergamote palīdz atlaist satraukumu un bailes,

jasmīns atbrīvo no stresa,

rožkoks cīnās pret skumjām.

Uz mazām papīra lapiņām saraksti atslēgas vārdus, kas apzīmē ierobežojošos uzskatus, pārliecības un uzvedības modeļus, no kuriem vēlies tikt vaļā. Katru raksti uz citas lapiņas un ar izjūtu, emocijas šeit ir īsti vietā. Kad esi sarakstījusi, pārlasi vēlreiz visu, izjūtot ar rakstīto patiesu saikni.

Ņem pa vienai lapiņai un, skatoties uz to, skaļā balsī izsaki: "Es izvēlos atlaist tevi te un tagad!"

Aizdedzini un skaties, kā tā sadeg. Kamēr papīrs un tinte pārvēršas pelnos, ļauj šim skatam iespiesties līdz zemapziņai un izdzēst atbilstošo uzvedības modeli tevī.

Ņem nākamo lapiņu un dari visu to pašu. Un tā, līdz visas lapiņas sadegušas.

Pabeidz rituālu ar pateicību Uguns stihijai.

Šo un citus rituālus atradīsi "Orākuls" redaktores, astroloģes un rituālu praktiķes Aijas Austrumas grāmatā "Rituālu grāmata. Iesācējas ceļvedis mazajā maģijā", ko īstajā laikā – tieši pirms Ziemassvētkiem laidusi klajā izdevniecība "Latvijas mediji". Grāmatas nosaukums skaidri pasaka, par ko ir šī grāmata.

"Rituālu grāmata" vienkāršā un dažbrīd veselīgas pašironijas pilnā veidā skaidro rituālu veidojošos pamatelementus, ilustrē to ar piemēriem no Latvijā pazīstamu zintnieku un rituālu praktiķu pieredzes. Autore uzsver, ka šī grāmata nav akadēmisks dažādu tautu un tradīciju rituālu pētījums, kas tapis, gadiem sēžot bibliotēkās un šamaņu apļos dažādās pasaules malās: "Šī grāmata nav arī rituālu "recepšu" krājums, kurā var atrast visu ko, sākot no vīra pieburšanas un beidzot ar lāsta uzlikšanu kaitinošajam kaimiņu sunim. Citiem vārdiem – šeit tu neatradīsi kaut kādus slepenus melnās maģijas paņēmienus, lai beidzot "noliktu pie ratiem" visu un visus, kas bojā tavu dzīvi. Šis nav arī stāsts par kādu konkrētu tradīciju. Meklējot līdzības uzbūves principos, līdzās baltu rituāliem minētas arī citas tradīcijas. Visbeidzot, šī nav vienīgā atbilde, par vienīgo pareizo nemaz nerunājot. Jo tādai vienīgajai pareizajai atbildei es nemaz neticu," stāsta Aija Austruma.