Pašizdziedināšanās spēka iedegšana

Lai organisms spētu dziedināt sevi, nepieciešams, lai mūsu vibrācijas būtu noteiktā līmenī, vietnē "Wake Up World" apgalvo psiholoģe, grāmatu autore Nenisa Ellisa. Kad runājam par ķermeņa vibrāciju, ar to domājam dzīves kopējo vibrāciju, kas nozīmē, ka to ietekmē tavas domas, uzskati, uzvedība, darbības un daudzas citas lietas. Citiem vārdiem sakot, tavs ķermenis ir atspoguļojums tam, kā tu dzīvo savu dzīvi.

Šeit aprakstīti septiņi visefektīvākie veidi, kā pacelt savu vibrāciju līdz līmenim, kurā tas var izdziedināt pats sevi.

1. Izvēlies dzīvi!

Neatkarīgi no tā, vai meklē brīnumainu izdziedināšanos vai vēlies tikai uzlabot veselību, ir nepieciešamas izmaiņas apziņā – un šīs izmaiņas sākas ar izvēli dzīvot. Par spīti tam, ka mēs visi esam dzīvi, vairums no mums nekad apzināti neizvēlas būt šeit, un, ja mēs uzskatam dzīvību par drošu un pašsaprotamu, mūsu vibrācija cieš.

Turklāt, ja nenododamies dzīvei un neizvēlamies būt šeit, mūsu ķermenis saņem ziņu, ka nav iemesla dziedināties. Un dažiem no mums tas var beigties ar tādām šokējošām ziņām kā letāla vai neizārstējama diagnoze. Skaidrs, ka šajā brīdī mēs vēlamies izdziedināties, mēs vairs nespējam uztvert dzīvi kā drošu un pašsaprotamu, un tad, tāpat kā katram uz nāves gultas esošam cilvēkam, kas izdziedinājies par spīti niecīgajai varbūtībai, apzināti jāizvēlas dzīvi.

Nododoties dzīvei, mūsu ķermenim pēkšņi rodas iemesls izdziedināt sevi, un, ja vēlme dzīvot ir pietiekami spēcīga un attiecīgas izmaiņas tiek veiktas, mēs varam pacelt ķermeņa vibrāciju līdz tam līmenim, kurā veselība un spēja dzīvot ilgi ir dabiska, un brīnumaina izdziedināšanās ir iespējama.

Atceries, ka tev nevajag nonākt sliktā fiziskā stāvoklī, lai izvēlētos dzīvi.

2. Pārveido domāšanu! Domas -> Emocijas -> Vibrācija

Dzīves laikā ir normāli piedzīvot dažādas emocijas. Mūsu ierastākās izjūtas nosaka mūsu vibrācijas frekvenci. Piemēram, prieks, miers un entuziasms rezultējas augstā vibrācijā, bet hroniskas bēdas, uztraukums un dusmas – zemā vibrācijā.

Tā kā mūsu emocijas gandrīz vienmēr atbilst mūsu domām, var droši teikt, ka mūsu vibrācija nevar būt augstāka par mūsu domu līmeni. Tātad, lai paceltu mūsu vibrāciju līdz līmenim, kurā mūsu ķermenis var izdziedināties, mums jāatpazīst un jāatlaiž negatīvās domas.

Bez šaubām, ķermenis nevar izdziedināties, kamēr tiek bombardēts ar nepārtrauktu negatīvismu, un tas iekļauj sevī visu, ko sakām un domājam, sliktākā vizualizāciju, uztraukšanos, spriešanu, nepatīkamo atmiņu atcerēšanos utt.

Tā kā mūsu negatīvās domas rezultējas slimībās, bet pozitīvās domas – dziedināšanā, mums jāapgūst savs prāts un jāiemācās domāt domas, kas rada augstas vibrācijas emocijas.

Vienā vai otrā veidā, – tavas domas var tevi dziedināt vai likt tev saslimt.

3. Dziedini emocionālās brūces

Kad dzīves spēka enerģija plūst caur ķermeni bez aiztures, mēs dabiski uzturam augstu vibrāciju. Savukārt, kad enerģijas plūsma ir bloķēta, vibrācija palēninās.

Tā kā neizārstētas emocionālās brūces enerģētiski atrodas ķermenī, tās ir visbiežākais iemesls, kādēļ enerģijas plūsma tiek bloķēta, un, līdz ar to, ir sākotnējais veselības problēmu cēlonis. Ja mēs atlaidīsim emocionālās traumas, enerģijas plūsma ķermenī dabiski palielināsies, un, ja mēs attīrīsimies no emocionālajiem blokiem, mūsu vibrācija varēs pacelties līdz līmenim, kurā ķermenis spēj dabiski izdziedināties.

4. Kļūsti imūns pret negatīvismu!

Tici tam vai nē, vibrācijas izplatās un cita cilvēka vibrācijas var mūs padarīt slimus.

Neatkarīgi no tā, vai to apzināmies vai nē, cita emocionālās enerģijas sajušana ir komunikācijas pamatforma. Kad vēlamies nodibināt attiecības ar kādu, mēs dabiski kļūstam jūtīgi pret viņu emocionālo enerģiju (kā arī šis te otrs cilvēks – pret mūsējo), un, kad mūsu enerģijas sāk saskaņoties, piedzīvojam emocionālu savienojumu.

Vairumā gadījumu mijiedarbībā radīto kopējo vibrāciju diktē cilvēks ar spēcīgāko enerģiju, un tas nozīmē, ka mēs ne tikai sajūtam citu cilvēku enerģiju, bet pat arī pieņemam to kā savējo. Vēl jo vairāk, tad, kad "noķeram" kāda cita enerģiju, mūsu ķermeņi reaģē tā, it kā tā piederētu mums, un, līdz ar to, mēs piedzīvojam izmaiņas savā noskaņojumā un enerģijā. Protams, tas nav tik slikti, ja vien otrs cilvēks ir priecīgs vai mierīgs, taču, ja cilvēks ir bēdīgs vai nokaitināts...

Skaidrs, ka, ja varam pārņemt citas personas emocijas, tad arī tās vibrācijas ir "lipīgas".

Taču ar nelielu apziņas devu mums visiem ir spēja sajust emocionālo enerģiju, neļaujot negatīvismam ietekmēt mūsu vibrāciju. Kāda tad ir atslēga, lai iegūtu imunitāti pret negatīvo?

Šis "imunizācijas" tips liek mums identificēt visus ceļus, kādos mēs varētu pārņemt otras personas negatīvo enerģiju. Piemēram, mēs pārņemam ārējo negatīvismu katru reizi, kad:

mēs tiesājam kādu,

mēs negatīvi vērtējam kāda cita apstākļus,

mums kāda ir žēl,

mēs jūtamies atbildīgi par kādu,

mēs ticam, ka padarīt lietas labākas ir mūsu pienākums.

Tā kā mēs katrs esam savā neatkārtojamā ceļojumā un nekad nezinām, kas citiem ir labākais, parasti ieteicams atmest vērtēšanu un viedokļu veidošanu. Līdz ar to, kāpēc gan tā vietā, lai uzņemtos atbildību par kāda cita situāciju vai mēģinātu to uzlabot, neiedvesmot cilvēkus tikt galā ar savām problēmām pašiem?

5. Pārtrauc vientulību un atver savu sirdi!

Kad beznosacījuma mīlestība plūst caur atvērtu sirdi, mēs piedzīvojam augstu vibrāciju, kas aktivizē ķermeņa dabisko spēju pašizdziedināties. Turpretī, kad jūtamies vientuļi vai izolēti no citiem, ja mūsu sirdis sāk noslēgties, mīlestība nevar brīvi plūst, mūsu vibrācija no tā cieš un tas bieži vien rezultējas veselības problēmās.

Līdz ar to, ja vēlamies pacelt mūsu vibrāciju līdz pašdziedināšanās līmenim, mums jāpārtrauc vientulība. Vienalga, vai tas nozīmē vecu attiecību atjaunošanu vai jaunu izveidošanu, ir svarīgi atvērt savas sirdis un iziet no komforta zonas. Kamēr vien pasaulē ir miljoni vientuļu cilvēku, kas meklē kontaktus, iespēju netrūkst.

Turklāt, vai to sauc par Dievu, Radītāju, Visumu vai kā citādi, ir svarīgi uzturēt kontaktu ar ko augstāku par sevi!

6. Sevis mīlestība

Nav pārsteidzoši, ka katru reizi, kad aizmirstam pievērst uzmanību sev, mūsu vibrācijas pazeminās, tādēļ mums ir jāiemācās izturēties pret sevi jauki un iejūtīgi. Diemžēl, daudzi no mums ir ļaunprātīgās attiecībās ar sevi pat, ja par to nezinām, un tas bieži vien ir daudzu fizisko problēmu iemesls.

Neatkarīgi no tā, kā uz to skaties, sevis mīlestība ir augstas vibrācijas un vesela ķermeņa pamats. Līdz ar to, kad runājam par dziedināšanu, sevis mīlestība ir ļoti svarīga – un tā sākas ar rūpēm par sevi.

7. Rūpes par sevi

Tā kā pastāv tieša saikne starp rūpēm par sevi un mūsu vibrāciju, ir svarīgi pievērst uzmanību katram no šiem aspektiem un veikt savā dzīvē attiecīgas izmaiņas.

Esi īstais tu! Katru reizi, kad ziedojam savas vajadzības, sapņus vai vērtības, lai iepatiktos vai tiktu pieņemti, mēs neizbēgami atsakāmies no savas patiesās būtības, bet atteikšanās no sevis pazemina vibrāciju. Līdz ar to, savas būtības izpaušana ir viena no labākajām lietām, ko vari izdarīt, lai paaugstinātu savu vibrāciju un dziedinātos.

Esi tas, ko mīli! Kad darām to, ko mīlam darīt, mēs dabiski piedzīvojam augstas vibrācijas emocijas – prieku, līksmību, mieru, piepildījumu utt., un tas nozīmē, ka tad, kad tev ir jautri un esi radošs, tava vibrācija dabiski paaugstinās. Vēl jo vairāk, ja gribi izdziedināt savu ķermeni, ir svarīgi atbrīvoties no vainas un pienākuma sajūtas. Tā vietā piepildi dzīvi ar lietām, kuras tev patiešām patīk!

Radi jēgu! Ja tev nav iemesla piecelties no rīta, depresija var piezagties diezgan viegli. Līdz ar to, ja tev ir iemesls dzīvot, tam var būt milzīga ietekme uz tavu veselību. Bet kāpēc gan neradīt pašam savu iemeslu tā vietā, lai meklētu kādu lielāku jēgu? Piemēram, uzlabojot kāda dzīvi, tu piešķirsi nozīmi savai dzīvei un tava vibrācija dabiski uzlabosies. Tikai atceries, ka, lai neiztukšotos, pirms dot citiem, vispirms sakārto sevi!

Vide. Tā kā vide, kurā dzīvojam un strādājam, ietekmē mūsu vibrāciju, ir svarīgi apzināties savu ikdienas apkārtni un, kur iespējams, izdarīt nepieciešamās izmaiņas. Pie kam, ja nevari uzlabot negatīvo mājas vai darba vidi, ir iespējams neitralizēt tās ietekmi, regulāri pavadot laiku dabā.

Uzturs. Bez šaubām, tas, ko regulāri ieliekam ķermenī, nopietni ietekmē mūsu vibrāciju un, kamēr zemas vibrācijas (piemēram, apstrādātie) ēdieni var pazemināt vibrāciju, to var paaugstināt, ēdot "augstas vibrācijas" (visbiežāk – augu valsts) ēdienus.

Kustības. Nav pārsteidzoši, ka tad, kad esam aktīvi, aktivizējam enerģiju ķermenī, un kad mūsu enerģija pastiprinās caur kustībām, mūsu vibrācija dabiski paaugstinās. Līdz ar to, kad regulāri piedalāmies tādās aktivitātēs kā jogā, peldēšanā, riteņbraukšanā utt., varam uzlabot savu spēju pašizdziedināties.

Smiekli. Vai esi ievērojis, ka smejoties ir grūti būt negatīvam? Tā kā smiekli rada enerģijas izlādi ķermenī, tas ir viens no ātrākajiem veidiem, kā paaugstināt vibrāciju, un tas nozīmē, ka tu patiešām varētu spēt izdziedināt sevi ikdienā smejoties. Tas, kurš teica, ka smiekli ir labākās zāles, nejokoja!

Esi brīnums!

Tāpat kā veselīga ķermeņa noslēpums un zāles tik daudzām slimībām, mums ir arī spēks apzināti izdarīt izmaiņas un izvēles savā dzīvē, kas uztur augstu vibrāciju.

Septiņas svarīgākās lietas, ko atcerēties:

1. Dziedināšanās sākas ar izvēli dzīvot.

2. Tā kā tavas domas var gan dziedināt, gan traumēt, apzināti izvēlies dziedinošās domas.

3. Emocionālo brūču un pagātnes traumu atlaišana paaugstina vibrāciju.

4. Iemācies imunizēt sevi pret ārējo negatīvismu.

5. Uzņemies atbildību par vientulību un dziedini to ar atvērtu sirdi.

6. Mīli sevi!

7. Rūpējies par sevi!

Ja gribi piedzīvot brīnumu, kontrolē savu vibrāciju!