Vēlmju piepildīšana Ziemassvētku laikā

Ziemassvētki ir brīnumu laiks, kad arī enerģijas ir pateicīgākas un atsaucīgākas mūsu vēlmju uzklausīšanai. Ir virkne dažādu rituālu, kas paredzēti tieši šim brīdim. Un ne vienmēr tiem jābūt ļoti sarežģītiem, – ja veiksi tos pareizā laikā un no visas sirds, Visums noteikti tevi sadzirdēs!

Ziemassvētku vakarā

Uzraksti uz papīra lapas savu karstāko vēlēšanos. Paņem nelielu sveci. Tās krāsu izvēlies atkarībā no vēlmes satura. Ja vēlies kaut ko mīlas jomā, noteikti ņem sarkanu sveci, ja veselību vai materiālas vērtības – zaļu. Zila derēs spēku atjaunošanai, violeta – lāstu noņemšanai un dziedināšanai.

Ja svece ir liela, labāk to saīsināt, jo pēc aizdedzināšanas visu tās vasku jāuzpilina uz lapiņas ar vēlmi. Tad lapiņu saloki un pārsien ar tādas pašas krāsas diegu kā svece. Nēsā šo sainīti sev līdzi visu nākamo gadu, jo tieši tāds ir tā darbības laiks.

***

Kurš gan nevēlas pārticību! Senāk tās nodrošināšanai pirms Ziemassvētkiem sēja salmu kūlīšus, jo tos uzskatīja par veiksmes un pārticības simbolu, kam piemita arī spēja aizbiedēt ļaunos garus. Kūlīšus tu diezin vai siesi, bet nelielu salmu pušķīti var nolikt uz svētku galda goda vietā. Šis nelielais rituāls atnesīs mājā veiksmi un naudu. Vari paklāt arī nelielu siena kārtu zem galdauta.

Ziemassvētku naktī

Trijos naktī Ziemassvētkos atveras debesis. Izej šajā laikā no mājas ārā tumsā. Ja to izdarīt nav iespējams, nostājies pie loga tumšā istabā. Ieklausies nakts skaņās, ieskaties zvaigžņoto debesu dziļumā un lūdz tām palīdzību. Lūgt vari tikai par sevi un tava vēlme nedrīkst nodarīt ļaunu kādam citam. Arī prasīt kāda mīlestību nevajadzētu, jo tu nezini, kas šim cilvēkam ir nepieciešams. Turi apziņā to, ko vēlies saņemt nākamajā gadā, nospraužot pēc iespējas konkrētākus mērķus, un esi gatavs pieņemt visu, kas notiks, kad vēlme piepildīsies. Konkretizē, no kā vēlies atbrīvoties, un ar roku atmet to no sevis debesīs. Arī vēlmes palaid no slēgtām plaukstām Visumā.

Atgriežoties mājās, aizdedz sarkanu sveci un noliec to vietā, kur tā droši var izdegt līdz galam. Tā kalpos kā bāka, kas pievilina vēlmju piepildījumu.

***

Ziemassvētku naktī uzzīmē uz papīra eņģeli un izgriez to. Iedomājies vēlēšanos un uzzīmē eņģelim vienu aci. Vienu, tas ir būtiski! Tad eņģeļa figūriņu paslēp. Otru aci tēlam uzzīmēsi tad, kad jutīsi un sapratīsi, ka vēlme piepildās.

Ziemassvētku rītā

Sākot ar Ziemassvētku rītu, katru rītu tūlīt pēc pamošanās atkārto savu vēlēšanos. To vari darīt skaļā balsī, domās un vizualizējot. Atkārto to 40 dienas pēc kārtas. Šajā laikā Visuma gaišie spēki palīdz piepildīt mūsu sapņus. 40. dienā pēdējo reizi noskaiti vēlēšanos un pabaro putniņus ar maizes drupačām.

***

Saticībai un attiecību veidošanai noderēs rituāls, kuram tev vajadzēs sarkanu ābolu, sarkanu sveci, asu nazi, nelielu papīra lapu, pildspalvu un nelielu gumiju. Aizdedzini sveci, pārgriez ābolu un izņem vidiņu tā, lai ābolā nepaliktu neviena sēkliņa. Ja meklē savu otro pusīti, uzraksti uz lapiņas "Mana mīlestība, atrodi mani!". Ja gribi uzlabot esošās attiecības, raksti "Mūsu mīlestība ir ar mums!". Tad saloki lapiņu un ieliec vienā ābola pusītē, ar otru nosedz un sastiprini ar gumiju. Uz augļa uzzīmē sirdi – mīlestības simbolu. Noliec ābolu kādā vietā, kur uz to krīt gaisma, piemēram, uz palodzes. Pēc deviņām dienām ieroc ābolu zem koka – derēs jebkurš lapu koks, lai nav ass. Rituālu var veikt jebkurā laikā no Ziemassvētkiem līdz pat Jaunajam gadam.